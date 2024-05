¿A quién se parece? Brunella Horna REVELA EL ROSTRO de su bebé y causa revuelo en redes sociales

¡POR FIN! Brunella Horna se convirtió en madre hace pocos meses. Su embarazo fue de alto riesgo, por lo cual, tuvo que alejarse varios meses de la conducción de "América Hoy". Sin embargo, como no podía dejar de trabajar, retomó al programa de América Televisión y también, luego de dar a luz, no tardó mucho en retomar con sus actividades. Una de las grandes interrogantes que había surgido era sobre a quién se parecía su hijo, ya que hasta hace poco no mostraba su cara. La rubia conductora decidió terminar con todas las especulaciones en el Día de la Madre y recientemente reveló el verdadero rostro de su bebé. ¿A quién se parece?

Pasó duros momentos

Conocida en el pasado por su tema "Olvídate de mí", el cual se hizo muy famoso en su momento, Brunella Horna hoy es una de las conductoras más queridas y seguidas de América Televisión al compartir programa con Ethel Pozo y Janet Barboza en "América Hoy".

Sus inicios en la televisión no fueron nada fácil, ya que estuvieron marcados por la polémica, tal y como fue su romance con Renzo Costa. Sin embargo, poco a poco trabajó para quitarse ese "rótulo" de encima y hoy por hoy triunfa en la conducción de "América Hoy".

No solo en el plano laboral le va de maravillas, sino también en el sentimental y familiar. Hoy, la rubia conductora, celebrará su primer Día de la Madre y cuenta que el proceso fue muy duro e incluso, en su momento, le dijeron "sin filtros" que no podía tener hijos.

"Fue un golpe demasiado duro que me dijeran que no iba a poder tener hijos porque la maternidad era mi sueño", contó en entrevista con un medio local. Además, recordó el terrible incidente que tuvo en un enlace con "América Hoy" durante la cobertura del estreno de "Luz de Luna" y es que, pese a las indicaciones del médico (por su embarazo de alto riesgo), ella siguió trabajando de manera normal.

Brunella Horna revela el rostro de su bebé

Luego de todos estos incidentes, hoy, Brunella Horna se confiesa más que feliz con lo que la vida le viene regalando. Este 2024, la conductora de "América Hoy" festejó su primer día de la madre acompañado de sus seres queridos y tuvo un singular gesto con sus seguidores.

Hasta el momento, en todas las fotografías que había publicado de su bebé, Brunella siempre hacía lo necesario para cubrir el rostro de su primogénito. Muchos usuarios en redes la criticaron por su "excesivo" cuidado, sin embargo, otros la felicitaron por ser tan precavida con el cuidado de su hijo.

Sin embargo, todo esto terminó el día de ayer. La rubia conductora decidió ponerle punto final a las especulaciones y sorprendió al revelar el rostro de su bebé, causando gran revuelo en redes sociales.

"Mi primer Día de la Madre. Gracias mi niño por hacerme tan feliz. Soñaba tanto con tenerte que aún me parece increíble que estés a mi lado. Siempre juntos, creciendo y mejorando día a día por ti. Te amo infinito amor de mi vida" , escribió la exchica reality.

De inmediato, la publicación se inundó de comentarios de sus seguidores, quienes señalaron que su bebé se parece a su suegro, César Acuña Peralta. "Se parece al abuelo..."; "Estoy viendo al señor Acuña bebé"; "Es un mini plata como cancha"; "Platitaa como cancha, igual a su abuelito"; "Se parece a tu suegro", fueron algunos de los comentarios sobre la exposición del rostro del hijo de Brunella Horna. ¿Será?