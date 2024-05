¡Qué roche! Brunella Horna sufrió tremenda caída durante un juego en 'América Hoy'

Brunella Horna provocó las risas en el set del programa que conduce junto a Ethel Pozo, Edson Dávila, Janet Barboza y Leysi Suárez y es que la modelo fue parte de un juego donde por poco y no la cuenta al protagonizar una caída.

La modelo y empresaria pasó un bochornoso momento en vivo, pese a que la caída que sufrió no pasó a mayores lo tomó con mucho humor.

Se fue de nariz

Brunella Horna vivió un bochornoso momento luego de ser parte de un juego en el programa de 'América Hoy' y es que en una secuencia con artistas invitados la empresaria no dudó en participar sin imaginar lo que pasaría después.

La esposa de Richard Acuña participó con Mónica Torres y el juego consistía en que ambas jugarían con un globo y la que lo deje caer perdía automáticamente por lo que Brunella no dudó en dar su mejor esfuerzo, pese a ello al parecer no fue suficiente.

Durante la competencia todo bien dándose a favor de Brunella Horna cuando de repente producto de la emoción Mónica terminó chocándose involuntariamente con la modelo y fue ahí cuando la empresaria cayó al piso.

Afortunadamente, la caída no pasó de un susto por lo que la modelo se levantó con la esperanza de llegar a alcanzar el globo antes que toque el piso pero fue inútil su esfuerzo.

Mónica no dudó en soltar algunas carcajadas por la caída de Brunella y recalcó que fue sin querer por lo que ambas se abrazaron y se rieron del divertido momento.

Diversos usuarios no dudaron en comentar este momento con humor: "Cuidado con la cesareada", "A Brunella solo la escucho decir 'papá Armando'", "No la empujó, se tropezó y perdió equilibrio", "Por poco y queda como Don Ramón", fueron algunos de los comentarios.

Brunella Horna sorprende al contar que Richard Acuña sale solo a discotecas

En una reciente edición del programa "América Hoy", Brunella Horna dejó a todos sorprendidos al hablar abiertamente sobre las salidas nocturnas de su esposo, Richard Acuña. La conductora aseguró que no tiene problemas con que él se vaya de fiesta sin ella.

Durante el programa, Janet Barboza le preguntó a Brunella si le molestaba que Richard saliera a discotecas sin su compañía. "Yo tengo 7 años de relación y ¿ustedes (Ethel y Julián cuánto tienen? 3 años. Lo que pasa es que Richard se va después de ver a Vallejo ganar o perder y normal", comentó Brunella, dejando claro que confía plenamente en su esposo.





Por otro lado, Ethel Pozo, compañera de Brunella en "América Hoy", expresó que para ella sería un problema que su esposo, Julián Alexander, saliera de fiesta sin ella. "No, no. No me gustaría, porque me gusta estar con él", dijo Ethel, mostrando una perspectiva diferente sobre el tema.

La confianza en su relación. Brunella explicó que la clave para mantener una relación fuerte y saludable es la confianza. Ella y Richard Acuña llevan siete años juntos, y esta confianza mutua les permite sentirse seguros y felices en su relación. Las salidas de Richard no generan conflictos porque ambos confían plenamente el uno en el otro.