Alfredo Benavides 'se casó' con Gabriela Serpa y usuarios lo vacilan: "Por fin se te hizo"

Alfredo Benavides reveló que en una escena ficticia se "casó" con Gabriela Serpa durante la grabación de un sketch para 'JB en ATV', y sus colegas, así como el equipo de producción y técnico del canal, le empezaron a lanzar algunas bromas con frases como "por fin se te hizo". Como se mencionó anteriormente, el año pasado surgieron especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos.

No obstante, Gabriela Serpa detalló que ella tenía una relación con otra persona y descartó tener un romance con Alfredo Benavides. ¿Habrá cambiado algo sobre esta decisión? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Alfredo Benavides 'se casó' con Gabriela Serpa

En una reciente entrevista para un medio local, Alfredo Benavides reveló que 'se casó' con Gabriela Serpa para uno de los sketchs de JB en ATV. Ante ello, el humorista detalló que debido a la filmación de estas escenas, recibió diferentes bromas por parte del equipo de producción del programa.

Recordemos que Alfredo Benavides declaró que buscaba iniciar una relación con Gabriela Serpa. Por tal motivo, muchos internautas en redes sociales especulaban sobre un supuesto romance entre ambos. No obstante, la actriz cómica se encargó de desmentir estos hechos tiempo después.

"Ese es el sketch que siempre grabamos en parejas y por casualidades de la vida siempre me toca ser la pareja de Gabi. Esta vez fue una parodia donde nos casábamos y tuve que vestirme de novio y ella de novia", reveló el popular Alfredo Benavides.

"Sí, me han metido tremenda chacota, decían 'por fin se te hizo', ya van a ver en el programa, hasta los camarógrafos gritaban como si de verdad me hubiera casado, pero es parte de la diversión, ya el hecho de vernos vestidos de novios genera gracia", comentó sobre las bromas que le hacían en el programa.

¿Gabriela Serpa está soltera?

Recordemos que por un tiempo Gabriela Serpa se distanció de Alfredo Benavides luego de los rumores sobre de su supuesto romance. Sin embargo, ambos se amistaron y recuperaron la confianza que tenían. Incluso, el propio actor cómico lo reconoce.

"Sí, la comunicación sigue perfecta, no hay problemas, si en algún momento hubo un malentendido creo que en el programa de Magaly (Medina) se lo dije públicamente", comentó Alfredo Benavides. Por otro lado, Alfredo Benavides se animó a dar detalles sobre la actual situación sentimental de su compañera Gabriela Serpa.

En ese sentido, reveló que desconoce si ella se encuentra actualmente soltera, pues muchos rumores en redes sociales indican que habría terminado su relación. "No sé nada de ese rumor y la verdad tampoco me gusta preguntar para no incomodar con una interrogante de ese tipo", comentó.

"Tampoco me gusta especular. Si algo tuvo que pasar, no lo sé, si algo en un futuro pasará, tampoco lo sé, nada está dicho en esta vida. Espero que sea solo un rumor y que sea feliz con la persona que quiera ser feliz", finalizó Alfredo Benavides.