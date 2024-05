Alfredo Benavides lanza contundente mensaje a madre de Gabriela Serpa: "No se imagina el yerno que se perdió"

Durante una emisión especial por el 'Día de la Madre', el humorista Alfredo Benavides sorprendió al dirigirse a la madre de la modelo Gabriela Serpa para recitarle un divertido poema. En un segmento de comedia, el comediante aprovechó para bromear sobre "el yerno que se perdió".

Recordemos que Alfredo Benavides intentó entablar una relación con Gabriela Serpa y mucho se especulaba sobre el tema. No obstante, la actriz cómica descartó iniciar un romance con el humorista tiempo después. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Alfredo Benavides Benavides y su jocoso mensaje a la madre de Gabriela Serpa

En medio de la celebración por el Día de la Madre, el humorista Alfredo Benavides le dedicó un hilarante poema a la madre de Gabriela Serpa dejando en claro "el yerno que se perdió". Por tal motivo, el momento causó las carcajadas de los presentes, pues como recordaremos, Alfredo Benavides intentó iniciar un romance con Gabriela Serpa.

"Esta parte no te la esperabas, se la dedico a tu madre, ya que la tengo frente a frente, se lo expreso lentamente, en este día tan querido, no se imagina el yerno que se ha perdido", sostuvo. Ante ello, Jorge Benavides le llamó la atención a su hermano por mezclar las cosas. "No te pases, no puedes mezclar hijo", señaló entre risas.

"Dicen que no me decidí en ese momento en expresarle mi amor a este monumento (...) He venido sin presión y sin cobrar bolo, por eso solo me queda decir que seas feliz con tu chibolo", finalizó el Niño Alfredito. Cabe resaltar que ambos tenían diferencias en el pasado, lo cual ocasionó que se distancien. No obstante, esto fue superado en el reality de convivencia de Magaly Medina.

Superaron sus diferencias

Hace algunos meses, después de su participación en "La Casa de Magaly", Alfredo Benavides impactó al disculparse con Gabriela Serpa por los eventos ocurridos durante el reality de convivencia, lo cual significó que ambos estaban dejando sus diferencias de lado para poder mantener su amistad.

"Quiero aprovechar el momento para decirte luego de todo lo visto en el reality, me ha afectado muchísimo algunas cosas que dijiste o viste de mi. Quiero decirte públicamente que si en algún momento has sentido algo de lo que he dicho, te pido perdón de corazón. Mi relación de amistad contigo siempre ha sido sincera. Yo quiero volver a ser tu amigo, recuperar la amistad que siempre tuvimos", sostuvo Alfredo Benavides en aquella oportunidad.