¿Novio o padrino? Tinelli planea darle un programa propio en Argentina a Milett Figueroa: "Me gusta mucho"

¡El amor puro y sincero! Marcelo Tinelli y Milett Figueroa dejaron atrás todos los rumores que apuntaban a una seria crisis en su relación y ahora se lucen más enamorados que nunca. Viajes internos en Argentina, visitas a los viñedos en Mendoza y más han sido parte del gran reencuentro entre ambos personajes de la farándula. Ante tanto amor, muchos usuarios no perdieron el tiempo y le preguntaron al argentino sobre el futuro laboral de la modelo peruana en tierras gauchas y sorprendió al revelar que planea darle un programa. ¿Cuál será?

Marcelo Tinelli le daría programa propio a Milett Figueroa

A pesar de que el mes de abril fue muy crítico, en cuanto a comentarios negativos se refiere, para la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, ambos se han encargado de demostrar que su amor sigue más firme que nunca. Prueba de ello es que ahora son inseparables y en cuanto pueden, no dudan en presumirse el uno al otro en redes sociales.

Yanina Latorre, una de las principales críticas de la relación, había manifestado que estaban en una seria crisis, pese a haber compartido con ellos una parrilla muy íntima. Sin embargo, nada de esto es verdad, ya que ahora se puede ver como ambos disfrutan de su amor puro y sincero en Argentina.

Recientemente, ambos hicieron un recorrido por Mendoza, conocida por tener los mejores viñedos del mundo y, una vez más, presumieron su amor. En esta línea, recientemente, Marcelo Tinelli abrió la famosa caja de preguntas en Instagram y contestó de todo un poco.

Uno de los puntos más cuestionados fue sobre su relación con Milett Figueroa, a lo cual él respondió que todo estaba muy bien. Unos cibernautas más osados le preguntaron por el futuro laboral de la peruana y el argentino sorprendió con una tremenda "bomba".

"Milett puede ser que esté en algún programa, no quiero adelantar nada, pero sí. Me gusta para hacer algo que tengo pensando y le puede ir muy bien ahí", indicó Marcelo Tinelli. ¿Será la gran oportunidad de brillar de Milett Figueroa?

¿No la habían descartado?

Hace un mes, Magaly Medina se comunicó con Agus Rey, un periodista argentino, quien habló largo y tendido sobre Milett Figueroa, dejando a más de uno sorprendido con sus impactantes revelaciones. "Yo te voy a contar ahora sobre el trabajo que tiene Milett, creo que esto no se publicó, no se dijo, pero me enteré esta semana", empezó diciendo el comunicador.

Tras ello, según el presentador argentino, reveló que, en definitiva, Milett Figueroa sí estaba siendo considerada para un nuevo programa en el país del tango. Sin embargo, tras grabar una especie de piloto, no habría convencido a la producción y la habrían descartado del proyecto.

"Arranca un nuevo programa, a mí me dicen fines de mayo en América a las 23 horas con Charlotte Caniggia, uno de los personajes que estuvo en el Bailando, con Cris Vanadia, que era el conductor del streaming del Bailando y estaba previsto que esté Milett también, en el primer borrador estaba Milett para conducir junto a Cris", acotó Rey.

Al parecer, Milett Figueroa tendría no solo un novio, sino también un "padrino" en la televisión argentina, por lo cual, podría, muy pronto, hacer su debut en la conducción de la mano de Marcelo Tinelli.