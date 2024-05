Magaly Medina responde a Ely Yutronic tras exponer su pasado: "Yo nunca me calateé"

En su programa del viernes, Magaly Medina dedicó parte del tiempo a comentar sobre el pasado de diversas personalidades del espectáculo peruano que anteriormente se destacaron como vedettes y ahora son figuras prominentes en nuestra farándula. Esto surgió después de haber analizado los inicios de Ely Yutronic, quien conduce el noticiero de ATV.

De igual forma, la 'Urraca' resaltó el cambio con el pasar de los años de otras figuras del medio artístico. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina responde a Ely Yutronic

Magaly Medina dio a conocer el pasado laboral de Ely Yutronic antes de incursionar como periodista en Perú. Como es sabido, la comunicadora es uno de los nuevos talentos de ATV, canal que comparte con la popular 'Urraca'. A raíz de esta revelación, Yutronic confrontó a Medina y expresó sentirse orgullosa. Ahora, Magaly Medina utilizó su programa para responderle.

"Uno no puede escapar de su pasado porque tu pasado está ahí, uno tiene que asumirlo. Ella no nos había contado ni le había contado a nadie que en alguna época se paseaba en la televisión en hilo dental. Es que es difícil imaginarla en hilo dental cuando ahora está vestida de desastre y muy seria", empezó diciendo.

"Todo el mundo tiene derecho a evolucionar, todo el mundo tiene derecho a dejar su pasado atrás. No estamos ni a favor ni en contra de lo que la gente ha hecho atrás", acotó la conductora de TV. Recordemos que ante el informe de Magaly Medina, Ely Yutronic se mostró orgullosa de su pasado y reconoció que trabajó desde muy joven.

"No tengo nada de lo que avergonzarme, todo lo contrario, me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido ... Nadie es perfecto y todos los seres humanos crecemos, evolucionamos y mejoramos", concluyó Ely Yutronic.

Considera que ha evolucionado

En esa misma línea, Magaly Medina resaltó que considera que ella también ha cambiado su aspecto físico con el pasar de los años. "La gente evoluciona, yo también he evolucionado, yo nunca me calateé, pero ese pasado está en todo YouTube y me lo recuerdan a cada rato", dijo en referencia a su rostro de hace varias décadas.

"Díganme ustedes, ¿he evolucionado o no? Claro que he evolucionado, todos hemos evolucionado, yo no me ponía hilo dental en un set de televisión pero la cara con la que empecé no le ganaba a nadie... pero yo soy como el vino, mientras más añejo mejor y que sigan hablando de mis cirugías, ese será el eterno tema para mis haters", concluyó la 'Urraca' frente a la respuesta de Ely Yutronic.