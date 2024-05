Los chicos de Hermanos Yaipén realizan un divertido video donde se dicen de todo: "No vale picarse"

Hermanos Yaipén es una de las agrupaciones de cumbia con mayor éxito en el país por sus exitosos temas de cumbia que hacen bailar al público. Hace poco lanzaron una nueva canción que ahora los chicos utilizan para divertirse, donde se dicen de todo.

¡No vale picarse!

La agrupación de Hermanos Yaipén es una de las más queridas por el público por sus divertidos integrantes que siempre realizan presentaciones espectaculares. El grupo siempre cuenta con una energía increíble que contagian en cada show, además todos los cantanes se llevan muy bien entre ellos.

Hace poco, esta querida agrupación lanzó una nueva producción musical llamada "Mix Machito". Este tema es interpretado por el vocalista José Antonio Orejuela y el videoclip del tema se ha convertido en el favorito del público. En menos de una semana han sumado 255 mil reproducciones y los integrantes se emocionaron por la noticia.

En un video publicado en la cuenta de TikTok de Hermanos Yaipén, los chicos estuvieron comentando sobre al gran acogida que sigue teniendo el "Mix Machito". Por eso, se animaron a contarse algunas verdades, donde se dijeron de todo y no valía picarse.

A Álvaro Stoll le dijeron: "Tú te tiras de chico fiel y de fiel no tienes na", a Giuseppe Horna le cantaron: "Tú te la tiras de muy puntual y de muy puntual no tienes na'". Para Jonatan Rojas fue: "Tú te la tiras de tolerante, pero de tolerante no tienes na'" y finalmente, a José Antonio Orejuela le dijeron: "Tú te lo tiras de jovencito y no jovencito no tienes na'".

¡Al público le encanta!

El videoclip de "Mix Machito" se lanzó el pasado 05 de mayo en el canal de YouTube de Hermanos Yaipén. La producción musical fue realizado de manera espectacular y los seguidores han aplaudido este tema muy movido y pegajoso para bailar.

"Bravo!!! Contagioso el ritmo y alegre", "Súper movida y pegajosa, me enanta", "Hermanos Yaipén un orgullo de nuestra cumbia peruana, éxitos siempre", "Súper chévere la canción! El ritmo es buenísimo", "Que buen ritmo!!! con esa cumbia cualquier pena se quita!! Y más con la voz de Jose Antonio!!", "Uff temazoo, me encanto bien ahi con la voz de mi amigo Jose Antonio", "Esto está espectacular", fueron algunos de los comentarios.

Hermanos Yaipén en el 15 aniversario de Radio Karibeña

El grupo de Hermanos Yaipén confirmó hace varios días que estará presente en el gran concierto de celebración por el 15 Aniversario de Radio Karibeña. En este evento musical, cantarán sus mejores éxitos musicales y su más reciente tema "Mix Machito". La gran celebración se llevará a cabo el próximo 01 de junio en el Parque Zonal Mayta Capac en San Martín de Porres. Las entradas ya están a la venta en Vaope.com.