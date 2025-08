Magaly Medina critica junte de Onelia Molina y Diego Chávarri en EEG pese a denuncia: "¿Todo por rating?"

Magaly Medina no se quedó callada y arremetió con fuerza contra el programa "Esto es Guerra" por permitir que Diego Chávarri regrese a las pantallas junto a su expareja Onelia Molina, quien lo denunció por violencia. La periodista aseguró que esta decisión es una falta de respeto hacia todas las mujeres que se atreven a denunciar maltrato.

En una reciente edición de "Magaly TV La Firme", Magaly Medina expresó su indignación por el ingreso de Diego Chávarri a EEG. Lo grave, según ella, es que la producción colocó al exfutbolista en la misma competencia donde están Onelia y Mario Irivarren, quien sería la actual pareja de la modelo.

Además, criticó el objetivo del programa, asegurando que todo se hace por rating y sin importar los sentimientos o el pasado de los participantes.

"Quieren que su reality tenga connotaciones románticas de amor, de desamor. No importa que la relación sea tóxica o le haga daño a uno o al otro. No les importa, porque lo único que quieren es que el programa esté bien en audiencia" , reclamó.

La escena que lo desató todo. Durante el programa, Diego apareció frente a Onelia en vivo y en directo, lo que generó una evidente incomodidad. A pesar de que se trataba de una situación delicada, los conductores del reality la presentaron como si fuera un juego.

" Voy a presentarte a una amiga muy especial... no sé si la conoces ", dijo uno de los conductores, haciendo burla del pasado entre ellos. Magaly no dudó en calificar esto como una estrategia peligrosa para subir el rating. " Que la relación no vaya a funcionar, sea tóxica, le haga daño a uno o al otro, no les importa ", criticó.

La periodista de espectáculos fue clara al decir que lo que hizo el programa es una ofensa para quienes han sufrido violencia.

"A mí jamás se me ocurriría poner a una mujer que denunció a su expareja por violencia, por mantenerla secuestrada en su departamento, y no se me ocurriría que, por tener un par de cifras de audiencia, los voy a juntar como si nada hubiera pasado", declaró muy indignada. Y agregó: "Me parece no solo una burla, me parece una cachetada".