¿Y Paul Michael? Pamela López habría besado a Renzo Spraggon, según Macarena Gastaldo: "Estoy segura"

Pamela López, pareja actual del cantante Paul Michael y exesposa de Christian Cueva, vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, la argentina Macarena Gastaldo la acusó públicamente de haberle sido infiel al artista con Renzo Spraggon.

Según Macarena, Pamela besó a Renzo en una conocida discoteca de Lima, mientras Paul Michael también estaba allí, pero no se habría dado cuenta porque fue al baño.

Renzo responde y no lo niega. Ante la acusación, Renzo Spraggon no negó el hecho y más bien soltó una frase que dejó a todos boquiabiertos:

"¿Qué tiene que hablar Macarena Gastaldo si ella no estuvo en la discoteca? Yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Soy soltero. Los caballeros no tenemos memoria. Si pasó o no pasó algo ahí, no tengo nada que decir. No me importa (si tiene novio), no es mi problema", dijo sin pelos en la lengua.