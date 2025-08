Pamela López graba a sus hijos con Paul Michael tras filtrar y borrar chats con Cueva: "No podía faltar"

Pamela López volvió al ojo público tras encender las redes con publicaciones polémicas. Primero, filtró un supuesto chat con Christian Cueva, que borró minutos después, pero ya había causado revuelo. Pese a las críticas, siguió activa en redes y mostró a Paul Michael junto a sus tres hijos en un peculiar momento.

A través de sus historias de Instagram, Pamela López mostró cómo disfrutó el fin de semana en compañía de sus menores hijos y Paul Michael. En los videos, se observa al cantante compartiendo tiempo de calidad con los niños, quienes también participaron activamente en las actividades recreativas.

No obstante, lo que más llamó la atención fue una escena de karaoke en la que todos interpretan el tema "Cantinero", canción compuesta por Paul Michael, y que según muchos internautas, estaría dedicada al propio Christian Cueva.

"Noche de karaoke... No podía faltar 'Cantinero'", escribió López en su historia, acompañando el video. La publicación se difundió rápidamente, ya que fue compartida justo después de que ella eliminara una historia anterior donde revelaba una presunta conversación privada con el padre de sus hijos.

Esta nueva publicación dividió opiniones entre quienes la respaldan por evidenciar su situación, y quienes la critican por exponer a los menores en medio del conflicto familiar que mantiene con el futbolista.

El escándalo cobró más fuerza cuando Pamela sorprendió con una publicación donde muestra una conversación con un contacto identificado con las iniciales "CC", que presuntamente correspondería a Christian Cueva. En el chat, se aprecia al interlocutor hablando en tercera persona, expresando preocupación por sus hijos y pidiendo que López no descubra ciertos detalles.

La trujillana no se quedó callada y acompañó la imagen con un contundente mensaje: "Ya prioriza tu condición de padre o donante. Que quede claro que a ti nunca nadie te ha prohibido nada, pero te has ganado a pulso el rechazo de tres indefensos niños. Busca ayuda, o mejor aún, haz las cosas bien y busca los puentes correctos. Posdata: yo siempre me entero de todo".