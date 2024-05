Yahaira Plasencia confiesa TERRIBLE ACCIDENTE y alarma a sus seguidores: "Me duele demasiado"

¡MUCHA FUERZA! Yahaira Plasencia ha impactado recientemente a todos sus seguidores al confesar que fue víctima de un TERRIBLE Y DOLOROSO accidente. Este lamentable hecho se dio cuando se encontraba en Las Vegas, previo a la premiación de los "Latin American Music Awards", y la salsera cuenta que hasta ahora sigue cargando con el malestar que no la deja realizar sus actividades con total normalidad. ¿Qué le pasó?

Yahaira Plasencia confiesa TERRIBLE ACCIDENTE

Hace unas semanas, Yahaira Plasencia fue invitada a los premios "Latin American Music Awards" por Sergio George y se codeó con grandes artistas de la industria musical. Pese a las críticas, la salsera hizo caso omiso y disfrutó como nunca el ser parte de este mega evento internacional.

Sin embargo, previo a su encuentro con Anitta, Marc Anthony y más artistas, la cantante no la pasó nada bien. Según reveló hace poco mediante sus redes sociales, Yahaira Plasencia fue víctima de un terrible y fatal accidente previo a la gala de premiación en los "Latin American Music Awards".

La expareja de Jefferson Farfán contó que el accidente tuvo lugar en la habitación donde se hospedó durante esos días. Su dedo meñique fue la víctima y cuenta que se le inflamó a tal punto de no entrarle los zapatos ni zapatillas.

"Otra cosa que quería contarles esta semana. Un día antes de los premios en Las Vegas, me golpeé el dedo chiquito (meñique) de mi pie con la puerta de la habitación (...) la verdad es que fue muy doloroso. La cosa es que me eché a dormir, pero al siguiente día, tenía el dedo morado. Menos mal que el vestido que llevé era súper largo y no se veían los zapatos, pero no saben todas las curitas que me tuve que poner, aparte de eso también me puse hielo, estaba hinchado horrible", confesó la ex de Jefferson Farfán en redes sociales.

"No entraba mi dedo en el zapato literalmente. (...) Al día siguiente de los premios, yo tenía que viajar a Lima para los shows y de ahí tenía que regresar a Miami, pero no entraba mi zapatilla, así que viajé con sandalias, pero fue el peor error de mi vida", añadió Yahaira Plasencia.

TEME LO PEOR

En otro momento de su video, Yahaira Plasencia cuenta que, pese a que han pasado varios días, el inmenso dolor todavía sigue con ella. Es por ello que no puede realizar con normalidad sus actividades, ya que cuando llega a casa, todo el calvario por el dolor regresa a ella.

"Mi dedo está volteado, literal. El dedo meñique está mirando para otro lado. Entonces, hasta ahorita me duele, ayer tuve show y grabé programa, pero me duele, o sea, me duele, pero como estoy distraída, me duele, el dolor se me pasa. Ahorita estoy con pantuflas y me duele", señaló.

Yahaira Plasencia revela haber sufrido accidente

Sin embargo, lo que más llamó la atención y preocupación de sus seguidores fue lo revelado casi al final de sus videos por la cantante. Yahaira Plasencia cuenta que hasta el momento no ha ido al doctor y algunas personas allegadas a ella le han hecho saber que el dolor que tiene podría terminar siendo una fisura en su dedo meñique.

"Debería ir a que vean mi dedo (los doctores), me dijeron que podía ser fisura, porque hasta ahorita no me baja la hinchazón. Me pongo zapatillas y obviamente me duele, más cuando me las saco y me duele como la...", sentenció Yahaira Plasencia, dejando constancia de que su accidente no ha sido para nada leve.