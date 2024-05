¡Ama Charo! Jefferson Farfán hace emotiva entrevista a su madre: "Mi hijo es muy agradecido"

Jefferson Farfán tuvo como invitada especial en su programa de podcast 'Enfocados' a nada más y nada menos a Doña Charo, su progenitora a quien se mostró eternamente agradecido.

El exjugador conversó con su madre sobre episodios del pasado cuando Doña Charo se buscaba las oportunidades para sacar adelante a su hijo y darle el futuro que se merecía.

Una invitada especial

Jefferson Farfán viene remeciendo las redes sociales con el éxito de su podcast llamado 'Enfocados' donde viene entrevistando a personajes conocidos del mundo deportivo, sin embargo, en esta ocasión hizo una excepción e invitó a su madre, la conocida Doña Charo.

En la entrevista Doña Charo contó episodios de su vida en el pasado cuando no tenía los recursos necesarios para vivir, pese a ello, se caracterizó por ser una madre que se 'rompió el lomo' por su hijo.

La madre de Jefferson reveló que desde muy joven trabajaba en Peñas e incluso notó que desde muy pequeño la popular 'Foquita' tenía un gusto especial por el balón.

"Había momentos en que mi mamá o mi hermana no lo podían ver y yo tenía que llevármelo a la peña lo sentaba ahí con mis amigos los mozos... en una de esas el señor Jefferson agarró un cajón y se fue directo al escenario y se puso a tocar cajón", contó Doña Charo entre risas.

Jefferson confirmó esta historia y hasta recordó ese momento: "Mamita vámonos porque esa gente de pelo amarillo me ha metido bastante plata", dijo el exjugador entre risas.

Además, Doña Charo reveló que Jefferson desde muy pequeño creo un gusto por el balón siendo un momento importante en su vida ya que ahí empezaría su amor por el fútbol y que lo llegaría hasta las grandes ligas años más tarde.

"Volteo a verlo y estaba con el pie derecho dando vuelta por todo el corral y luego con el pie izquierdo, mi mamá me había dicho que el sería hombre y que iba a ser futbolista", contó.

Finalmente, Doña Charo reveló que Jefferson ha sido un hijo muy agradecido, luego de llegar al mundial y ser convocado en diversos equipos de fútbol reconocidos ella tuvo la oportunidad de viajar con su hijo y conocer todas las partes del mundo.

"Mi primer año fue con galleta animalitos, gelatina pero éramos felices", contó Jefferson.

Como se sabe en todo momento Jefferson se ha mostrado como un hijo agradecido y es que a pesar de haberse criado en una zona humilde de Villa El Salvador, cuando tuvo la fama que ganó por su talento al fútbol le ofreció a su madre todas las comodidades siendo una de ellas la casa de sus sueños.

"Le compre la casa a mi mamá me quede sin un peso y de ahí todo fue fluyendo de ahí todo fue bendición", concluyo Farfán.

Farfán cuenta cómo reaccionó cuando su hija le confesó que había besado a un chico

Lo que parecía imposible hace algunos años, hoy es una completa e increíble realidad para muchos. Jefferson Farfán, como nunca antes visto, ha aparecido en algunos programas de espectáculos a raíz del lanzamiento de su podcast "Enfocados", llamando la atención de más de uno.

Primero, teniendo como conexión a Edson Dávila "Giselo", la "Foquita" hizo su aparición en una entrevista concedida para "América Hoy". En la conversación, abordaron diversos temas y como no podía ser de otra manera, dio mucho que hablar. Ahora, Farfán sorprendió con una reciente charla junto a Roberto Guizasola con Verónica Linares y dejó "explosivas" revelaciones.

Una de ellas gira en torno a la buena relación que tiene con su hija mayor de 19 años. Lo que más llamó la atención fue que el exdelantero de Alianza Lima reveló que su propia hija le confesó que había besado a un chico, causando gran impacto en él.

"La han visto chapando", le consultó Verónica Linares al expelotero. "No, ella está soltera, fue un besito, regaló un 'piquete' (beso), no más. Parte del show", explicó la 'Foquita'.