¡Mejor no la defiendas! "Tomate" Barraza saca cara por Ethel Pozo: "He visto peores actrices"

¡NO LE DIGAS! Ethel Pozo incursionó en el mundo de la actuación de la mano de Michelle Alexander en "Maricucha 2", donde compartió roles con grandes actores como Andrés Vílchez, Patricia Barreto, entre otros. Esto le valió muchas críticas al respecto, ya que muchos consideraron que estaba en la novela por "vara" (es cuñada de Michelle Alexander), sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel se defendía asegurando que ha llevado cursos de actuación. Recientemente, "Tomate" Barraza reveló en una entrevista con "Chiquiwilo" que fue compañera de clases de actuación de la conductora de "América Hoy" y la "defendió" de las críticas señalando que "hay peores actrices que ella".

"Tomate" Barraza "defiende" a Ethel Pozo de críticas

Sin duda, una de las figuras de "Chollywood" más criticadas es Ethel Pozo. El hecho de ser la hija de Gisela Valcárcel la hizo cargar con ese peso desde muy pequeña, por lo cual, siempre ha estado en el foco de atención.

Los comentarios en contra llegaron con más frecuencia cuando se anunció su ingreso como conductora principal de "América Hoy". Diversos cibernautas aseguraron que tenía "vara", ya que su mamá es la dueña de la productora (GV Producciones) que realiza este programa, sin embargo, se defendió señalando que ella había terminado sus estudios en Ciencias de la Comunicación.

Las críticas volvieron hace unos meses cuando sorprendió al aparecer en la novela "Maricucha 2", producción nacional encabezada por Michelle Alexander, coincidentemente, su cuñada. El tema de la "vara" nuevamente salió a la luz y, nuevamente, la hija de Gisela se defendió asegurando que ella había tomado clases de actuación porque es una de sus otras pasiones.

En esa línea, "Tomate" Barraza, en una reciente entrevista con "Chiquiwilo", sorprendió al revelar que compartió salón de actuación con Ethel Pozo. Sin embargo, cuando le preguntaron por todos los comentarios negativos en contra de la conductora por sus "disfuerzos" en sus actuaciones, la "defendió" muy a su manera.

"A mí no me parece que actúa mal. No me parece y ojo que no me ha ofrecido ni un caramelo de limón. A mí no me parece que Ethel actúe mal, he visto peores", expresó entre risas, dejando en evidencia que su comentario fue a modo de broma. ¿O de broma en broma la verdad se asoma?

¿No terminó sus estudios?

Además, contó mayores detalles de lo que fue su etapa en la escuela de actuación de Roberto Ángeles junto a Ethel Pozo. El cantante calificó a la hija de Gisela como una persona de "pu** ma**", dejando en claro que se llevaban bien en el pasado.

"Ethel Pozo es mi promoción del taller de actuación de Roberto Ángeles", señaló "Tomate" Barraza. "Chiquiwilo" hizo hincapié en que los comentarios en contra de las actuaciones de Ethel Pozo son abundantes y el músico hizo una fuerte revelación.

Según detalló el ex de Vanessa López, si bien ambos estudiaron en el taller de actuación de Roberto Ángeles, ninguno de los dos logró terminar sus estudios por diferentes motivos.

"Estudió conmigo. O sea, ni ella ni yo terminamos el taller, pero estudiamos juntos. Yo me siento frustrado de no haber podido terminar el taller de Roberto Ángeles, pero no pude terminar por motivos económicos", indicó "Tomate" Barraza sobre Ethel Pozo. ¿Saldrá a desmentirlo?