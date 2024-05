Magaly Medina arremete contra Miss Perú por promoción de entradas 4x1: "Parece que no hay gente"

Magaly Medina inició su programa abordando la controversia surgida en torno al Miss Perú debido a la promoción de sus entradas, las cuales eran muy altas. No obstante, parece que ante la baja demanda, el certamen de belleza lanzó una nueva promoción.

Ante ello, la popular Urraca no dudó en criticar este hecho, ya que tal parece que no hay mucho público interesado en asistir al certamen de belleza, según los comentarios de Magaly Medina. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina se burla de promoción de entradas del Miss Perú

En su más reciente programa, Magaly Medina se animó a hablar sobre la estrategia de marketing para promocionar el Miss Perú. Por tal motivo, no dudó en burlarse de la promoción 4x1 en entradas para asistir al certamen de belleza, el cual parece que no le está yendo muy bien, según sostuvo la Urraca.

"Cuatro por uno, se remata, día de promoción. Parece que no hay gente que quiera pagar tanto. Ahí está, no estoy bromeando, no digan que soy la bruja del cuento. Tampoco es mucha rebaja porque han puesto las más caras en 4x1 que viene a salir 185 soles por cada una", dijo entre risas la urraca.

Además, pronosticó que pronto lanzarán más ofertas. "Pero no se preocupen, que si se acerca más la fecha de esta gran final, seguramente que van a ser 8x1, y el día de la gran final va decir 'nosotros les pagamos por entrar'", acotó la conductora de Magaly Tv La Firme.

Descarta haber vetado a candidatas

Por otro lado, la periodista Magaly Medina fue clara al decir que no ha vetado de ATV a ninguna candidata al Miss Perú. Recordemos que ese mismo día durante horas de la mañana, las candidatas estuvieron en el noticiero del canal.

"Las misses han venido a ATV, después van a decir que yo he prohibido que pasen. Ahí están las misses, realmente creo que año tras año nadie quiere lanzarse a ser candidata, realmente candidatas las de mis épocas, pero bueno, la belleza es subjetiva", dijo Magaly Medina durante su programa.

Por último, la conductora Magaly Medina reveló que para ella la estrategia de marketing que está empleando Jessica Newton para el certamen de belleza es mala. "No se preocupen, pronto las puertas se van a abrir y van a decir 'pagamos para que entren'", concluyó la urraca en su más reciente programa.