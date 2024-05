¿Gisela Valcárcel lanza FUERTE MENSAJE contra América Televisión?: "Escenarios incómodos"

¡ESTO ES GUERRA! A inicios de febrero, Gisela Valcárcel causó gran revuelo en sus redes sociales al anunciar su desvinculación de América Televisión. La popular "Señito" abandonaba el canal de Pachacamac luego de muchos años, sin embargo, su trabajo como productora todavía sigue con "América Hoy". Las especulaciones sobre su salida de la conducción del canal 4 no se hicieron esperar y muchos señalaron que habría ciertas diferencias de su productora (GV Producciones) contra ProTV y, pese a que en su momento no dio mayores detalles, recientemente, la popular "Gise" sorprendió con una aparente indirecta para su ex casa televisora.

Gisela oficializa salida de América Televisión

El pasado 1 de febrero, Gisela Valcárcel se encargó de remecer todo "Chollywood". Cuando todos pensaban que este año la rubia conductora volvería a la pantalla chica con "El Gran Show" en América Televisión, esto no pasará y la "Señito" se encargó de explicar los motivos.

Es importante destacar que Gisela Valcárcel ha sido la cara más reconocida de 'América Televisión' gracias a los exitosos programas de baile que ha presentado en la televisión abierta, como 'El Gran Show', donde han surgido controversiales relaciones amorosas.

"Empieza febrero y con este mes oficialmente empieza mi libertad como conductora, ya no trabajo más en América Televisión y quería contárselos. Que tengan un hermoso mes, primero de febrero", fueron sus palabras en aquel momento.

De igual forma, dejó entrever que tiene nuevos proyectos para futuro, el cual será revelado poco a poco. "¿Hay más? Claro que hay más, se los iré contando de a poquitos", sostuvo la figura de la televisión, sin embargo, hasta hace poco, detalló que todavía no tiene nada definido.

¿Dardo a América Televisión?

Las razones de su salida de América Televisión son desconocidas, pero todo apuntaría a la "guerra interna" de productoras que existe en el canal de Pachacamac: "GV Producciones" contra "ProTV".

Al parecer, a la "Señito" le habría molestado que el presupuesto para sus producciones, este año, sea menor al de "ProTV". Esta sería una razón fundamental para que la mamá de Ethel Pozo decida no continuar más en el canal de Pachacamac y también haya decidido dar por terminado "Mi mamá cocina mejor que la tuya" el año pasado.

Si bien no hay una versión oficial, al parecer, la popular "Gise" poco a poco estaría empezando a hablar. Recientemente, la "Señito" utilizó sus redes sociales para publicar un misterioso, pero contundente mensaje, el cual estaría, aparentemente, dirigido para América Televisión. "Esto también es cierto. A veces SALIR DE UN LUGAR EN EL QUE YA NO PUES... es empezar y eso siempre es atractivo. Hacer todo de nuevo es un must", escribió Gisela en sus historias de Instagram.

Mensaje de Gisela Valcárcel

Pero eso no fue todo, ya que también posteó un video donde el mensaje quedaría más que claro. "Cuando ya no perteneces a un lugar, la vida se encarga de ponerte escenarios incómodos hasta que salgas de ahí. Y, aunque todo te parezca caótico, solo está ocurriendo porque te espera algo mejor. Hazle caso a la vida cuando te saque de empujones de donde no tienes que estar", se podía leer en el clip en mención.

Con esta publicación, Gisela Valcárcel deja muchas dudas al aire, ya que daría a entrever que previo a su salida de América Televisión habría pasado por episodios no tan gratos, lo cual la llevó al punto de no querer continuar más en Pachacamac. ¿Cuál será la verdad?