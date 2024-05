¡Sin llorar! Ethel Pozo abre su corazón y habla sobre su actual relación con Yaco Eskenazi: ¿Se reconcilian?

¿Limarán asperezas? Yaco Eskenazi y Ethel Pozo estuvieron en boca de todos tras su enfrentamiento público hace varias semanas. La amistad que ambos tenían se terminó según la hija de Gisela y luego de que el excapitán de "Esto es Guerra" señalara que no iba a permitir que dejen como "mentirosa" a Natalie Vértiz. Tras esto, ambos se distanciaron y recientemente, la conductora de "América Hoy" abrió su corazón para hablar sobre su actual vínculo con el ahora participante de "El Gran Chef Famosos".

¿Qué había dicho Yaco Eskenazi?

El ahora participante de "El Gran Chef Famosos" volvió a hablar sobre el tema en la conferencia de prensa del programa de cocina y señaló que se encuentra en modo "amor y paz" y no tiene problemas con nadie. "Estoy bien con todo el mundo, no he discutido con nadie, no he tenido ningún problema con nadie, yo vivo en paz estoy tranquilo", comentó a un medio de comunicación.

Sin embargo, dejó muy en claro que él no daría el primer paso para una posible reconciliación con Ethel Pozo. Según detalló el exparticipante de "Esto es Guerra", no tendría motivo alguno para llamar o intentar conversar con la hija de Gisela Valcárcel, ya que siente que no ha hecho nada como para querer enmendar un posible error.

"Si ella me llama el día de mañana, voy a decir Hola, ¿cómo estás? (...) No tendría por qué llamarla", sentenció Yaco Eskenazi sobre un posible amiste con Ethel Pozo. ¿Se dará?

Ethel Pozo abre su corazón

Las palabras de Yaco Eskenazi llegaron a oídos de Ethel Pozo, quien no dudó en contestar fuerte y claro a lo dicho por el esposo de Natalie Vértiz. Ambos eran muy buenos amigos e incluso compartieron programa durante seis años en "Mi mamá cocina mejor que la tuya".

Sin embargo, toda la amistad que se tenían se terminó tras una broma que hizo Natalie Vértiz en "Estás en Todas" sobre Ethel Pozo. Esto motivó a que la hija de Gisela Valcárcel dejará "por los suelos" a la reina de belleza y, sin dudarlo, Yaco Eskenazi salió en defensa de su esposa.

Tras esto, Ethel señaló muy molesta en "América Hoy" que su relación amical había llegado a su fin, para que luego el excapitán de "Los Leones" señaló que no rogaría la amistad de nadie. Por ello, tras las últimas declaraciones de Jacobo, la hija de Gisela salió al frente y le respondió con todo.