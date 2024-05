¿No lo olvida? Macarena Vélez revela que todavía usa la cadena que le regaló Said Palao: "Es lo más caro"

¡No lo leas Alejandra! Said Palao y Alejandra Baigorria están próximos a llegar al altar. La parejita se comprometió a inicios de año en la lejana Filipinas y hace poco contaron que ya empezaron a revisar cuál será el lugar donde celebrarán su sagrada unión. Sin embargo, como el pasado los persigue, este 2024, "Esto es Guerra" no tuvo mejor idea que juntar al "Samurai" con Macarena Vélez, aprovechando la ausencia de la "Gringa de Gamarra". Esto desató muchas especulaciones y la "Mujer Increíble", recientemente, señaló que se lleva lo mejor y le desea toda la felicidad a su expareja. Pero eso no es todo, ya que en la última edición de "América Hoy", la "chica reality" sorprendió al revelar que todavía usa una costosa cadena que le regaló su antiguo "amorcito". ¿Por qué motivo?

Macarena Vélez todavía usa cadena que le regalo Said Palao

En la más reciente edición de "América Hoy", Macarena Vélez estuvo como invitada y sorprendió con una revelación inédita. Según detalló la "Mujer Increíble", aún conserva diversos regalos que le dieron sus ex y causó revuelo al confesar que uno de sus regalos más caros y que todavía usa es una cadena de oro que le obsequió Said Palao, su expareja.

Todo comenzó cuando Janet Barboza le preguntó a la exintegrante de "Esto es Guerra" por los regalos más caros que ha recibido. En ese momento, Macarena Vélez agarró una cadena que tenía en su cuello y confesó que ese había sido su regalo más caro.

Ante esto, Brunella Horna le consultó por la persona que le había hecho semejante regalo y la respuesta de Macarena sorprendió a todos en el set de "América Hoy". "Me lo regaló Said" , señaló en un inicio para desatar el asombro de los conductores del mencionado programa.

Tras esto, "Maca" aclaró el por qué todavía utiliza un regalo de su expareja y señaló no tener problemas, ya que siempre se lleva los mejores recuerdos de sus parejas y, además, indició que ese dije fue el que ella eligió.

"Yo elegí el dije y me fascinó. Me encanta, siempre me llevo lo mejor (...) no tendría porque fundirlo, no tengo que ocultarlo. A mí me encanta y ya está, no lo escondo", agregó la exintegrante de "Combate".

La recuerda con cariño

Cabe resaltar que en el mes de abril del año pasado, Said Palao fue consultada por su relación con Macarena Vélez. El chico reality reconoció que su relación con la "Mujer Increíble" lo marcó profundamente.

"¿Para qué hablarte ahora? Fue una relación bonita que tuve en un pasado. Ya no tendría más que hablar. Respeto por ella, cosas buenas siempre. Ya estoy en otra relación. Hablar de personas que son parte de mi pasado, ya no es conveniente", señaló Said Palao respecto a Macarena Vélez.

Al parecer, Said Palao y Macarena Vélez tiene bonitos recuerdos de su relación y cada vez que les pregunten por ello, siempre recuerdan lo mejor de ellos. ¿Qué dirá Alejandra Baigorria de todo esto?