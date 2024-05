¡Una diva! Natalie Vértiz se luce en evento Cannes en Francia y se codea con famosas modelos

Natalie Vértiz le viene pasando lindo en Francia tras ser invitada a un importante Festival de Cannes dónde ha lucido sus mejores outfits y ha dejado en alto la belleza de nuestro Perú y es que la modelo fue invitada especial debido a que trabaja con marcas reconocidas.

Esta no es la primera vez en la que la modelo presume su belleza ya que hace unos meses asistió a una reconocida pasarela de un importante fashionista.

Brilla junto a Bella Hadid

Natali vertes ha sido una de las invitadas especiales a uno de los eventos más importantes a nivel mundial llamado el Festival de Cannes siendo una de las ceremonias cinematográficas más importantes del mundo incluso uno de los eventos culturales en medios de comunicación internacionales.

Es por ello que la bellísima Natalie no dudó en presumir su viaje a parís donde logró conocer a modelos conocidas a nivel mundial dejando a sus seguidores asombrados por conocer a estas bellísimas mujeres.

Una de las figuras con quien posó la modelo es la reconocida representante de la moda Bella Hadid con quién posó para algunas fotografías ambas lucían totalmente radiantes y regias cada una con su estilo.

"Me encontré con esta belleza en mi hotel La amamos", escribió Vértiz emocionada por este encuentro con una de las divas de la moda.

Asimismo, Natalie tuvo la oportunidad de fotografiarse con Loreto Peralta una de las modelos y actrices más reconocidas a nivel mundial y quién se hizo conocida con su papel en la película "No se aceptan devoluciones" de la mano de Eugenio Derbez.

Definitivamente Natalie Vértiz ha nacido para ser una estrella y dejar a nuestro país en alto codeándose con personajes conocidos a nivel mundial demostrando que en Perú no solamente abunda la gastronomía sino también la belleza en las mujeres.

Hasta el momento Natalie vienen contando su experiencia en este evento importante mediante sus historias de Instagram donde ha registrado las espectaculares vistas y los lujos que viene gozando.

Natalie Vértiz se pronuncia tras ingreso de Yaco Eskenazi a EGCF

En un verdadero "golpe" en el "mercado de fichajes" de la televisión peruana, Yaco Eskenazi fue anunciado como uno de los seis primeros participantes de la octava temporada de "El gran chef famosos". La presencia del capitán histórico de "Esto es Guerra" ha generado mucha expectativa en los "chefsitos", quienes ansían verlo alzar la olla dorada.

Esta será la primera vez que el esposo de Natalie Vértiz no esté "oficialmente", por unos meses al menos, en América Televisión. Durante toda su vida artística, el exfutbolista había participado en diversos programas del canal de Pachacamac, tales como "Esto es Guerra", "Mi mamá cocina mejor que la tuya", "Estás en Todas", entre otros.

Su experiencia previa en "Mi mamá cocina...", programa que conducía junto a Ethel Pozo hasta diciembre del año pasado, hace creer que podría ser uno de los favoritos para alzar la olla dorada al final de la octava temporada. El reality culinario producido por Ricardo Morán sabe de la importancia de este "fichaje", por lo cual, no han dudado en presumirlo en sus redes sociales.