Alejandra Baigorria responde a quienes la llaman desesperada: "Si lo estuviera ya me hubiera embarazado"

Alejandra Baigorria no dudó en responder a las diversas críticas que viene recibiendo tras su próximo matrimonio y a quienes la tildaron de desesperada.

La conocida como la 'Gringa de Gamarra' se cansó de callar y finalmente se defendió sobre la ola de críticas que viene recibiendo por su próximo matrimonio con Said Palao con quién ya se encuentra realizando los preparativos.

Pone su parche

En una entrevista para el programa 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria decidió responderles a todos aquellos que la vienen llamando desesperada por casarse y tener una familia.

Como se recuerda una de sus detractores es Magaly Medina quien aseveró que la empresaria ha buscado el anillo en todas las relaciones que ha tenido, sin embargo, nunca se llegó a dar el soñado matrimonio.

La popular "Rubia de Gamarra" recalcó que nunca estuvo con prisa para pisar el altar o formar una familia y es que al parecer la modelo esperaba el momento y la persona indicada.

"Si yo fuera desesperada por casarme o tener un hijo, ustedes no creen que ya lo hubiera tenido...", dijo Ale bastante fastidiada por lo que se viene diciendo de ella.

Asimismo, aclaró que si no se casó en el pasado fue por su decisión y por "x" motivos que eran suficientes para decir que "ahí no era".

Además, recordó y aceptó haber tenido un anillo en diversas oportunidades pero tomo la decisión de no dar el siguiente paso por circunstancias personales.

"Ya he tenido anillo en el dedo más de uno todavía y no me he casado por decisión propia, he sufrido de maltrato físico y psicológico en relaciones y muchas cosas más y no me he casado ni me he embarazado", dijo Alejandra.

Asimismo, reveló que no es el tipo de mujeres que quieren 'amarrar' al hombre con un embarazo porque de ser el caso solo hubiera traído tristeza a la vida de un ser indefenso.

"Muchas mujeres se embarazan por desesperación y yo no lo he hecho porque si lo hubiera hecho ahorita sería mi cruz por haber tenido un hijo de las parejas que tuve en su momento", dijo Baigorria.

Actualmente se sabe que la boda estaría llevándose a cabo en enero del próximo año, pese a ello, la empresaria sigue en los preparativos para tirar la casa por la ventana.

Alejandra Baigorria sobre escándalo de su mamá

Alejandra Baigorria, conocida como la 'Gringa de Gamarra', ha decidido hablar sobre las imágenes de su madre, Verónica Alcalá, en situaciones comprometedoras con un stripper. En una entrevista para el programa "Amor y Fuego", Alejandra comentó que este incidente que ha afectado a toda su familia.

Alejandra no quiso criticar a su madre y dejó en claro que, a pesar de todo, la quiere mucho. "Es un tema que ha sido público y no puedo tapar el sol con un dedo. No es algo que ahorita me quite el sueño. Más que las imágenes, para mí es duro los comentarios que hacen porque finalmente, mi madre es mi madre y mi padre es mi padre, son dos personas que me criaron", comentó.

La empresaria reconoció que el escándalo ha sido incómodo para su familia. "Es un tema que definitivamente no ha sido cómodo para nadie en la familia, pero bueno, ¿qué hago? Tengo que seguir remando", agregó Alejandra, mostrando su determinación para enfrentar esta situación.

Alejandra destacó el amor y el respeto que tiene por su madre, a pesar de los comentarios negativos. "Hay muchas cosas atrás que la gente no sabe, pero yo aprendí muchas cosas de mi madre que me hicieron ser fuerte como soy. Yo la quiero muchísimo, pero bueno, ¿qué se puede hacer?", expresó.