Jorge Fossati sobre convocatoria de Oliver Sonne: "Puede jugar en más de una posición"

El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, anunció la lista de jugadores que militan en el extranjero para los amistosos previos a la Copa América 2024. Entre los convocados destaca Oliver Sonne, quien ha dejado una buena impresión en el cuerpo técnico.

Jorge Fossati habla sobre Oliver Sonne

Jorge Fossati ha dado a conocer la lista de jugadores convocados del extranjero para los amistosos previos a la Copa América 2024. Una de las sorpresas de la lista es Oliver Sonne, quien ha impresionado al cuerpo técnico con su versatilidad y rendimiento en el campo.

Oliver Sonne, lateral del Silkeborg IF, ha sido llamado nuevamente a la Selección Peruana. Fossati destacó la capacidad del jugador danés-peruano para desempeñarse en varias posiciones. "Es importante tener jugadores polifuncionales y Oliver es un caso. Los minutos que estuvo en la cancha me dejaron una buena impresión. Él puede ser considerado en más de una posición ", comentó el técnico en una conferencia de prensa.

🗣️ 𝗟𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝘅𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿



Estos son los futbolistas que militan en el extranjero convocados a #LaBicolor 🇵🇪 para el periodo FIFA de junio #UnSentimientoQueNosUne

Sonne debutó con la 'Bicolor' en los amistosos contra Nicaragua y República Dominicana, jugando como carrilero por la izquierda. Aunque no jugó los partidos completos, su desempeño en los entrenamientos y durante los juegos convenció a Fossati de incluirlo nuevamente en la convocatoria. "Los minutos que tuvo Oliver en la cancha me dejaron una buena impresión. No lo dije por decir", agregó Fossati.

Faltan convocados

La lista de convocados de Fossati incluye algunas sorpresas. No fueron llamados jugadores como Miguel Trauco y Pedro Aquino, pero destaca el regreso de André Carrillo y la continuidad de Sonne. "La posición de lateral derecho, si Luis [Advíncula] viene y está en plenitud con Andy [Polo], es una posición muy bien cubierta. Pero Oliver puede ser importante también como interior. Ya lo ha hecho en su club", explicó Fossati.

El entrenador uruguayo mencionó que la lista de convocados se ampliará la próxima semana para incluir a los futbolistas de la Liga 1. "Con la lista de convocados del medio local, vamos a esperar que terminen los partidos de Copa Libertadores para darla a conocer. Algunos ya habrán terminado el Apertura y el lunes estarán trabajando en Videna", señaló Fossati.

🎙️ Jorge Fossati: "La lista final de convocados la presentaremos después de los partidos de Libertadores y Sudamericana".

Oliver Sonne, quien recientemente ganó la Copa de Dinamarca con el Silkeborg IF, expresó su admiración por el entrenador y sus métodos. "Fossati ya demostró que tiene un gran conocimiento en el fútbol. Es muy inteligente y sus ideas están funcionando. Me gusta que estemos intentando algo nuevo", declaró Sonne en una entrevista.

La Selección Peruana se prepara para enfrentar a Paraguay y El Salvador en amistosos que se jugarán el 7 y 14 de junio, respectivamente. Estos encuentros servirán como preparación para la Copa América 2024, donde Perú debutará contra Chile el 21 de junio.

Con la Copa América a la vuelta de la esquina, el técnico Jorge Fossati y su equipo están afinando los últimos detalles para presentar un equipo competitivo. "Iremos a la Copa América con la mentalidad de que cada partido es el más importante del año", afirmó Fossati.

Oliver Sonne buscará consolidarse en el equipo y ganar más minutos en el campo. Su versatilidad y rendimiento serán claves para los planes de Fossati en los próximos desafíos de la 'Bicolor'.