Ana Paula Consorte rompe su silencio sobre supuesto embarazo: "Dejen de creer en chismes"

Ana Paula Consorte ha decidido romper su silencio y desmentir los rumores sobre un posible embarazo. La pareja de Paolo Guerrero utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y responder directamente a una seguidora que especuló sobre su estado.

Ana Paula niega estar embarazada de Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la situación. En una foto reciente, una seguidora comentó sobre su vientre, diciendo: "Aún no se nota la barriguita". La respuesta de Ana Paula no se hizo esperar: "Sí, porque no hay. Deja de creer en las tonterías de chismes, cuando estuviera embarazada lo publico aquí. Por ahora no estoy."

Ana Paula Consorte niega embarazo a seguidora que le pregunta por "la barriguita" y ¿le manda palito a #amoryfuego por deslizar que estaba en la dulce espera?: "Deja de creer en las tonterías de chismes. Por ahora no estoy". 😦👇🏼 pic.twitter.com/6oGwrT3t5Z — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 23, 2024

Los rumores comenzaron cuando Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', sugirió en su programa "Amor y Fuego" que Ana Paula podría estar esperando un bebé. "Mis informantes me han dicho que vieron a Ana Paula Consorte en un laboratorio, así que podría estar esperando a su tercer hijo", comentó Rodrigo, generando muchas especulaciones.

Ana Paula no solo negó los rumores, sino que también expresó su molestia por las constantes especulaciones. "Deja de creer en las tonterías de chismes", insistió, dejando claro que, de ser cierto, ella misma lo comunicaría a sus seguidores.

Problemas en casa

Además de los rumores de embarazo, Ana Paula y Paolo Guerrero han enfrentado otros problemas recientemente. La pareja tuvo que mudarse de su casa en Trujillo debido a la falta de agua. Ana Paula compartió en Instagram que llevaban "4 días sin agua en casa". Para solucionar el problema, Paolo alquiló una habitación en un hotel de lujo para que su familia estuviera cómoda.

Ana Paula comparte que no tienen agua. (Instagram)

A pesar de las dificultades, Ana Paula y Paolo Guerrero tienen una nueva residencia en un exclusivo condominio en Trujillo. Esta nueva casa es más moderna, que ahora presenta problemas de agua, está ubicada en una zona más privada, rodeada de importantes empresarios. Sin embargo, el cambio de casa no ha sido fácil, ya que la anterior residencia sigue bajo contrato de alquiler, lo que representa un costo adicional para el club César Vallejo.

Ana Paula Consorte ha demostrado que, a pesar de los rumores y las dificultades, se mantiene firme y clara en su postura. Su respuesta directa y sincera en redes sociales busca poner fin a las especulaciones y reafirmar su compromiso con la transparencia hacia sus seguidores.

La pareja continúa enfrentando los desafíos y las especulaciones con firmeza. Mientras tanto, siguen disfrutando de su vida familiar y profesional, compartiendo con sus seguidores cada paso del camino. Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero demuestran que, a pesar de las adversidades, su relación sigue siendo fuerte y llena de amor.