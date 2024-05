Alejandra Baigorria defiende a su madre tras escándalo con stripper: "Me hizo fuerte, yo la quiero"

Alejandra Baigorria decidió hablar sobre su madre, Verónica Alcalá, luego de que se difundieran imágenes de ella en situaciones comprometedoras con un stripper. En una entrevista para el programa "Amor y Fuego", Alejandra expresó sus sentimientos sobre el incidente que ha afectado a toda su familia.

Alejandra Baigorria sobre escándalo de su mamá

Alejandra Baigorria, conocida como la 'Gringa de Gamarra', ha decidido hablar sobre las imágenes de su madre, Verónica Alcalá, en situaciones comprometedoras con un stripper. En una entrevista para el programa "Amor y Fuego", Alejandra comentó que este incidente que ha afectado a toda su familia.

Alejandra no quiso criticar a su madre y dejó en claro que, a pesar de todo, la quiere mucho. "Es un tema que ha sido público y no puedo tapar el sol con un dedo. No es algo que ahorita me quite el sueño. Más que las imágenes, para mí es duro los comentarios que hacen porque finalmente, mi madre es mi madre y mi padre es mi padre, son dos personas que me criaron", comentó.

La empresaria reconoció que el escándalo ha sido incómodo para su familia. "Es un tema que definitivamente no ha sido cómodo para nadie en la familia, pero bueno, ¿qué hago? Tengo que seguir remando", agregó Alejandra, mostrando su determinación para enfrentar esta situación.

Apoyo Incondicional

Alejandra destacó el amor y el respeto que tiene por su madre, a pesar de los comentarios negativos. "Hay muchas cosas atrás que la gente no sabe, pero yo aprendí muchas cosas de mi madre que me hicieron ser fuerte como soy. Yo la quiero muchísimo, pero bueno, ¿qué se puede hacer?", expresó.

Escándalo de Verónica Alcalá

El escándalo comenzó cuando se difundieron imágenes de Verónica Alcalá en una fiesta organizada por Lucía de la Cruz, donde fue vista bailando en poses comprometedoras con un stripper. Estas imágenes fueron rápidamente censuradas por respeto a los televidentes, pero el daño ya estaba hecho.

Deysi Araujo, quien también asistió a la fiesta, comentó sobre la presencia de Verónica y reveló que Alejandra no la saludó por el Día de la Madre. "Es chévere, buena onda, me cae súper chévere, ya tengo una amiga más. Estaba un poquito nostálgica porque no la saludaron el Día de la Madre, su hija la pasó con su papá y no con ella", mencionó Deysi.

Por su parte, Alejandra dejó claro que, a pesar de la incomodidad generada por el escándalo, sigue adelante con su vida y mantiene un fuerte vínculo con su madre.

A pesar de la polémica, Alejandra Baigorria mostró madurez y serenidad al manejar la situación, defendiendo a su madre y enfocándose en el amor y la unidad familiar. Este episodio resalta la importancia de mantener la calma y el respeto, incluso en momentos difíciles.