¡Está sufriendo! Deysi Araujo revela DESGARRADOR MOMENTO con la mamá de Alejandra Baigorria: "La vi llorar"

¡Lo sufre! Verónica Alcalá, la mamá de Alejandra Baigorria, ha hecho noticia en los últimos días. Primero, previo al Día de la Madre, sorprendió con contundentes mensajes en contra de sus hijos, incluyendo a la "Gringa de Gamarra", donde señalaba que nadie se hacía cargo de ella y que, prácticamente, la han dejado abandonada. Tras todo esto, hace unos días fue protagonista de un baile subido de tono en una fiesta organizada por Lucía de la Cruz y fue Deysi Araujo quien reveló que la novia de Said Palao no la saludó por el Dia de la Madre. Además, recientemente, la pelirroja ha dado mayores detalles de lo que fue su encuentro con la progenitora de la rubia y señaló que vivió un DESGARRADOR MOMENTO junto a ella.

Deysi Araujo revela distanciamiento entre Alejandra Baigorria y su madre

A pesar de ser la primera vez en la que Deysi Araujo comparte con la madre de Alejandra Baigorria en una fiesta, la pelirroja contó que Verónica Alcalá se encontraba triste porque su hija no había pasado el Día de la Madre con ella. En ese sentido, Alejandra Baigorria la habría pasado con su padre, según lo que reveló Deysi Araujo.

"Es chévere, buena onda, me cae súper chévere, ya tengo una amiga más. Estaba un poquito nostálgica porque no la saludaron el Día de la Madre, su hija la pasó con su papá y no con ella", dijo la vedette en una reciente entrevista para el programa de Magaly Medina.

Cabe resaltar que la madre de Alejandra Baigorria protagonizó un alocado baile con un stripper durante la fiesta organizada por Lucía de la Cruz.

En ese sentido, el comportamiento de Verónica Alcalá llamó la atención de los televidentes. Por ello, Deysi Araujo brindó algunos detalles de los posibles motivos por los que la exmodelo tuvo esta conducta.

Mayores detalles

Sin embargo, esto no habría sido todo lo que pasó en aquella fiesta organizada por Lucía de la Cruz. Verónica Alcalá protagonizó un baile subido de tono con un stripper en esta celebración y las imágenes dieron mucho que hablar.Muchos la criticaron y señalaron que a su edad, debería darle vergüenza estar protagonizando este tipo de espectáculos.

Deysi Araujo, quien también estuvo en la fiesta, contó mayores detalles y reveló que vivió un DESGARRADOR MOMENTO junto a Verónica Alcalá.

Según la pelirroja, la mamá de la "Gringa de Gamarra" fue un mar de lágrimas y esto debido a que no recibió el saludo de su hija por el Día de la Madre.

"Nos reunimos en la casa de Lucía de la Cruz por el 'Día de la madre', me contó que su hija no la había saludado y la vi llorar. La vi muy dolida, espero que Alejandra pueda buscar un acercamiento con su madre", mencionó Deysi Araujo sobre la mamá de Alejandra Baigorria.