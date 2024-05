¡Final masculina! Mathias Brivio, Emilram Cossio y Gino Assereto lucharán por la olla dorada de "EGCF"

¡Mandan en la cocina! "El Gran Chef Famosos, El Restaurante" llega a su fin este lunes con una infartante gran final. Durante la última jornada del sábado 25 de mayo, Dorita Orbegoso, Mathias Brivio, Emilram Cossio y Gino Assereto se disputaban un lugar en el último día de competencias y solo uno de ellos quedaría eliminado de la competencia. Para mala fortuna de la actriz cómica, su crema pastelera sufrió un pequeño incidente y ese detalle le jugó en contra para su eliminación. Por lo tanto, el trío de hombres disputará plato a plato la tan ansiada olla dorada este lunes desde las 7:25 de la noche.

"El Gran Chef Famosos" vivirá emocionante final

Dorita Orbegoso, Mathias Brivio, Emilram Cossio y Gino Assereto llegaron a la gran semifinal de "El Gran Chef Famosos, El Restaurante" y vivieron un emocionante duelo buscando llegar a la final de temporada. La competencia estuvo reñida entre los cuatro concursantes y, según detalló el jurado, detalles mínimos definieron todo.

Para mala fortuna de Dorita Orbegoso, su crema pastelera sufrió un incidente en el abatidor y no tuvo lo suficiente como para poder impresionar al jurado. En su momento, la actriz cómica se mostró muy molesta con Gino Assereto, acusado de "aplastar" su crema, sin embargo, las cámaras del reality de Latina enfocaron el electrodoméstico, demostrando que no había nada derramado.

"Ahora, no me alcanza la crema, ¿qué hacemos? ¿La rasco de la batidora?", reclamó en su momento Dorita Orbegoso. Gino Assereto se refugió en Mathías Brivio y le aseguró que él no había aplastado la preparación de la exintegrante de "Jirón del Humor", siendo respaldado por el también conductor de televisión.

Tras todo este enredo, la decisión del jurado ya estaba tomada. Gino Assereto, exparticipante de "Esto es Guerra" fue el primer competidor clasificado para la gran final y lo siguió Mathías Brivio. El último cupo se lo disputó Emilram Cossío con Dorita Orbegoso, siendo esta última eliminada y ocupando así el cuarto puesto de la competencia.

Chefsitos tienen sus favoritos

Como todas las finales, "El Gran Chef Famosos" promete regalar muchas emociones este lunes 27 de mayo desde las 7:25 de la noche por las pantallas de Latina. Mathias Brivio, Emilram Cossio y Gino Assereto serán los encargados de disputar la gran final y será la segunda vez en la historia que el reality culinario tenga tres finalistas.

En la temporada de "La Revancha" ocurrió un hecho similar y Tilsa Lozano, Mayra Goñi y Christian Ysla compitieron por la olla dorada, siendo este último el ganador.

Además, en redes sociales, los chefsitos ya palpitan esta gran final de "El Gran Chef Famosos" y muchos ya tienen a su favorito. Las opiniones están divididas, pero lo único seguro es que este lunes, las emociones estarán a mil por hora. Mathias Brivio, Emilram Cossio y Gino Assereto luchan por la olla dorada y solo uno la alzará. ¿Quién es tu favorito?