Tilsa Lozano aconseja a Ely Yutronic tras críticas de Magaly Medina: "Que te resbale todo"

Tilsa Lozano brindó declaraciones para Todo se filtra sobre la reciente polémica entre Ely Yutronic y Magaly Medina. Recordemos que la Urraca expuso el pasado de su colega de ATV, quien fue bailarina. En ese sentido, la exvengadora le dio unos consejitos a la periodista y remarcó que no tiene de qué avergonzarse.

De igual forma, comparó a la periodista con otras celebridades de la televisión peruana. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tilsa Lozano aconsejó a Ely Yutronic

Recientemente el programa Todo se filtra abordó a la popular Tilsa Lozano para consultarle sobre la reciente polémica entre Magaly Medina y Ely Yutronic. En ese sentido, la exvengadora remarcó que el pasado no define a nadie respaldando a la periodista de ATV. Además, no dudó en darle unos consejos frente a las críticas de Magaly Medina.

"Hablar de Magaly me da flojera pero lo que te puedo decir es que ya basta de bullying entre nosotras. Tu pasado no te define y además, qué tiene de malo si fuiste modelo, vedette. La gente cambia y todos tenemos derecho de ser lo que nos dé la gana en nuestros inicios. ¿Ella ha matado a alguien? No entiendo cuál es el problema", dijo la popular Colita.

Además, aseguró que Ely Yutronic no debería avergonzarse de sus inicios y resaltó que Gisela Valcárcel también empezó como vedette. "¿Golpe bajo por qué? Ella tampoco debería avergonzarse de su pasado. Gisela, cuáles fueron sus inicios y ahora es la única reina de la tv, la figura más importante de la tv peruana, ella no se averguenza de sus inicios, bromea con eso", acotó Tilsa Lozano.

Finalmente, le mandó un consejito a la conductora del noticiero nocturno de ATV. "Le recomendaría a la chica que cuando se bañe se ponga más jabón para que le resbale todo", dijo entre risas.

Ely Yutronic consideró el informe de Magaly como un golpe bajo

En una entrevista para el programa "Día D", la presentadora de noticias mencionó por primera vez sus rumores románticos y expresó su incomodidad por el hecho de que el programa Magaly TV La Firme haya rescatado imágenes de su pasado como modelo y anfitriona cuando era más joven.

"Al día siguiente, cuando tenía mi WhatsApp repleto de mensaje y en las redes sociales, el apoyo gigantesco que me dieron me emocionó y cuando boté una lágrima fue por eso. Me decían 'Ely, conocemos tu carrera, eres una luchadora'", señaló Ely Yutronic mostrando su alegría por haber superado esos escándalos.

A su vez, aclaró que si le afectó que Magaly Medina compartiera imágenes que no eran necesarias en TV: "No tengo nada de qué avergonzarme, pero si es cierto y siendo muy humana que ha sido un golpe bajo, un trago amargo porque no es el perfil ni la profesional que soy hoy por hoy", dijo la periodista.