¡"Mascaly" para rato! Jorge Benavides ignora críticas de Magaly y afirma que seguirá imitándola

¡Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo...! Magaly Medina y Ely Yutronic protagonizaron hace poco uno de los enfrentamientos mediáticos más comentados. Pese a que ambas son del mismo canal (ATV), a la periodista chilena no le gustó que la "Urraca" exponga su pasado y se enfrascaron en una serie de dimes y diretes. Tras toda la polémica, Jorge Benavides decidió parodiar la situación en "JB en ATV" y esta imitación no fue del agrado de la esposa de Alfredo Zambrano, quien alzó su voz de protesta. Ante esto, el actor cómico salió al frente y le respondió con todo a su compañera de canal, señalando que hay "Mascaly" para rato.

¿Qué había dicho Magaly Medina?

En uno de los últimos programas de "JB en ATV", Jorge Benavides volvió a hacer gala de su venia cómica y parodió el enfrentamiento entre Magaly Medina y Ely Yutronic. Ambas figuras televisivas de ATV se vieron enfrentadas en dimes y diretes, luego de que la "Urraca" expusiera el pasado de la conductora chilena, lo cual no fue del agrado de la periodista. Aprovechando la coyuntura, el cómico las imitó, sin embargo, no fue del agrado de la conductora de espectáculos.

Ante el sketch la conductora de espectáculos afirmó que el personaje de 'Mascaly' no la representa y que incluso lo tildó de ser un 'recurso barato' para lograr tener más rating aprovechándose de la pelea con Ely Yutronic.

"Ese sketch me parece que apela a los clichés más antiguos que pueden existir en la mente de las personas, me parece un recurso barato minimizar mi inteligencia, al punto de dar a creer a la gente que lo hago porque envidio a las bonitas. Esa frasecita cliché no me representa porque creo que todo el mundo sabe cómo ha sido mi cara y nunca he tenido complejos por ella", dijo inicialmente.

Asimismo, recalcó que jamás se valió de su cuerpo para abrirse paso en el mundo del espectáculo pues se considera una mujer inteligente que gracias a su esfuerzo constante y al cariño de la gente ha logrado construir una trayectoria reconocida.

"Yo era una mujer muy inteligente, lo he sido desde siempre y jamás me he valido de mi cuerpo para llegar a donde esté, llegué por mi cerebro y si me he querido arreglar un par de cosas esa es mi opción como lo hace cualquier mujer, no hay nada de malo", agregó la "archirrival" televisiva de Gisela Valcárcel.

JB responde con todo

Las críticas de Magaly Medina por el sketch presentado en "JB en ATV" llegaron a oídos de Jorge Benavides. El imitador no se amilanó ante las palabras de la "Urraca" y señaló que está al tanto de su molestia, sin embargo, continuará imitándola como "Mascaly".

Cabe destacar que la imitación de Jorge Benavides como "Mascaly" lo viene realizando desde hace varios años. Incluso, en algunas oportunidades, la propia Magaly Medina se juntó con su "clon", demostrando así la gran "correa" que tiene para aguantar las bromas. ¿Lograrán limar asperezas?