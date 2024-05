Kukuli Morante y su tremenda confesión de infidelidad a su expareja: "Estaba borracha, no era consciente"

Después de su participación como 'Gladys' en 'Al fondo hay sitio', Kukuli Morante sigue cautivando al público peruano con su papel de 'Conchita' en la telenovela 'Pituca sin lucas'. En una reciente entrevista reveladora, la actriz compartió detalles íntimos de su vida personal, incluyendo una confesión sobre una infidelidad en su pasado.

En ese sentido, ella reveló que le fue infiel a su expareja durante, pues tomó malas decisiones. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Kukuli Morante y su tremenda confesión

La popular actriz sorprendió a muchos durante una reciente entrevista, pues no solo habló de su carrera artística, sino también de detalles íntimo de su vida privada. En ese sentido, Kukuli Morante confesó que en algún momento le fue infiel a su expareja, lo cual ocasionó una ruptura en ese momento.

"¿y tú has engañado?", fue la pregunta que puso en aprietos a Kukuli Morante. "En alguna oportunidad, pero no era consciente. Estaba borracha y mis amigas me contaron", respondió la actriz nacional para Trome. Por tal motivo, la actriz reveló que este error puso fin a su relación sentimenta.

"Me dijeron que estaba chapando con un 'pata'. Se lo confesé a mi novio, de inmediato me terminó. Tiempo después regresamos. El chico con quien pasó el beso habló conmigo. Llamó a mi pareja y le pidió disculpas", agregó Morante, quien reveló que fue sincera con su novio al decírselo.

¿Pituca sin lucas compite con Al Fondo hay Sitio?

La nueva serie 'Pituca Sin Lucas' compite con series como 'Al fondo hay sitio' o 'Los Otros Concha', pero Kukuli tiene una perspectiva diferente; ella lo ve como una oportunidad para que más actores puedan exhibir su talento. "Para mí, es como una apertura de oportunidades para más amigos artistas y actores que puedan compartir y transmitir su arte", manifestó.

Resaltó que es la primera vez que está en el canal de San Felipe, porque hay la oportunidad de mostrar a más actores en sus producciones. "Tampoco he estado antes en Latina, porque Latina recién está comenzando a apostar por la producción nacional de ficción y aplaudo de sobremanera", expresó.

Por otro lado, reveló que su personaje de Al Fondo Hay Sitio es bastante recordado, a tal punto que los televidentes creían que la actriz era de la selva. "Yo, durante todos, estos años he sido reconocida como un personaje que tuve en otro canal (Gladys), que quieren mucho, que yo quiero también mucho, que está en mi corazón y estará siempre. Y todavía han pensado que soy charapa, que ese es mi nombre", detalló Kukuli Morante.