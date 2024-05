¡Ya no quiere ser "sugar"! Micheille Soifer y el requisito a su próxima pareja: "Que no sea mantenido"

¡ATENCIÓN A TODOS LOS CANDIDATOS! Micheille Soifer es una de las solteras codiciadas de la farándula peruana. Pese a que se le vincula con Gleyson Reñe, la chica reality no ha tenido pareja conocida desde su relación con Giuseppe Benignini, más conocido como el "Principito". Por ello, habiendo pasado tanto tiempo en la fila de las solteras, la cantante espera encontrar una pareja en un futuro y reveló cuál sería el requisito fundamental para poder enamorarse de esta persona especial: que no sea mantenido.

Micheille Soifer y la soltería

La mala suerte en el amor persigue a Micheille Soifer. Hasta el momento, sus romances han fracasado e incluso ha tenido más de un cruce de palabras con sus exparejas. Erick Sabater, Kevin Blow y Giuseppe Benignini son algunos de los nombres con los cuales ha tenido una triste historia de amor.

En una reciente entrevista con Renzo Schuller para su podcast "Schullerías", la "combatiente" reveló que lleva mucho tiempo en la soltería, pero es un tema que no le desespera.

"Ya tengo buen rato sola, bueeen rato soltera", señaló Micheille Soifer, quien también confesó que, en el pasado, era de las personas que no guardaban "luto" tras terminar una relación y por el contrario, empezaba otro romance con poco tiempo de haber finalizado el anterior.

"Eso era antes, antes, ahora ya aprendí", añadió la exintegrante de "Combate" en la entrevista concedida a Renzo Schuller en su podcast "Schullerías".

"Me cansé de estar conociendo gente, hasta que en un momento dije que mejor era estar sola. Ya llegará, seguramente, pero que se demore un poco porque ahorita estoy enfocada en mi chamba", acotó la popular "Sol".

Pide un hombre trabajador

Además, sorprendió al revelar que quisiera que su próxima pareja sea alguien trabajador. Esto, en clara alusión a una confesión que hizo hace unos meses, donde reveló que había sido una especie de "sugar" de sus últimas parejas, a las cuales, según contó, mantenía.

"Primero que trabaje, que no sea mantenido. Que le guste salir adelante, un chico que tenga proyección. (...) es que ya me ha pasado que como yo soy súper chamba, una pareja tiene que sumarte y no restarte. Entonces, si veo que está ahí medio flojo, no. Ahora, tampoco soy de las mujeres que quieren que les resuelva la vida porque para eso yo trabajo, pero sí que haya un complemento al menos", indicó.

Además, detalló otras cualidades que debería cumplir su futura pareja, la cual espera que llegue en un futuro lejano, ya que está enfocada en sus proyectos personales.

"La clave es la admiración. Si tú no admiras a tu pareja, olvídate, no hay respeto, no hay amor, no hay nada. También quisiera que sea cariñoso, romántico no tanto porque a mí me gusta ser la romántica y también es importante que le caiga bien a mi papá y mi mamá, son el primer filtro, ellos nunca se equivocan", sentenció.