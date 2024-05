¿Remember? Yahaira Plasencia reveló si Jefferson Farfán será parte de su podcast

Como se sabe Yahaira Plasencia recientemente ha estrenado su podcast en donde tuvo como primer invitado a Christian Domínguez.

Es por ello que diversos usuarios y seguidores de la salsera le han pedido que no pierda la oportunidad de entrevistar a Jefferson Farfán para que su programa de YouTube tenga millones de vistas.

Yahaira y Jefferson juntos

El programa de 'América hoy' entrevistó a Yajaira Placencia sobre su reciente podcast que está dando de qué hablar sin embargo no se escapó de la pregunta que todos le han estado haciendo a través de sus redes sociales.

Pues la artista dio a conocer su programa de YouTube a través de su Instagram en donde invitó a sus seguidores a proponer invitados siendo uno de los principales Jefferson Farfán quien sería un invitado estrella y que levantaría las cifras de visualizaciones de su podcast.

Es por ello que la reportera del programa matutino dudó en cuestionar al artista quien lejos de hacer ser roche respondió con total sinceridad.

"Yo no tengo roches con nadie. Vamos a ver qué pasa. Yo ya me metí a este mundo, me toca apechugar", dijo la salsera dejando la posibilidad abierta de tener como invitado al exjugador.

Por otro lado Jefferson Farfán no ha hablado sobre el tema y se mantiene enfocado en su podcast el que ya cuenta con miles de vistas.

Hasta el momento el podcast de Yahaira "HABLANDO CON LA YAHA" ya tiene más de 61 mil reproducciones teniendo bastante aceptación por sus seguidores quienes han sido los primeros en felicitarla por incursionar en el ámbito del espectáculo.

"Yaharia, te deseamos muchos exitosos en este gran proyecto para ti", "Lo esperamos con ansias 😍😍 Deseándote todos los éxitos siempre", "YAHAIRA PLASENCIA Signo de perseverancia y trabajo duro así van llegando también grandes sorpresas que todas tus YAHALOVERS en el Mundo esperando muy emocionados tus nuevos proyectos", comentaron algunos.

Yahaira Plasencia desmiente a Magaly y revela que sigue en "Al Sexto Día"

El viernes 24 de mayo, durante la emisión más reciente de 'Magaly TV, la firme', se reveló que Yahaira Plasencia habría filmado su última aparición para Panamericana Televisión. La 'Patrona', como se le conoce en el mundo de la música, inició su carrera en televisión hace apenas unos meses, y ahora parece que deberá despedirse de esta faceta incipiente frente a las cámaras.

"Nadie se había dado cuenta de que ella conducía un programa en Panamericana los sábados, pero hoy está grabando su último programa. O sea, le dijeron 'bye, bye' porque no funciona, por eso sale de la tele, porque no hay audiencia y nosotros somos esclavos del rating... el público te sube el dedo o te lo baja y a ella se lo bajaron", expresó Magaly Medina durante su programa.





Magaly Medina también mencionó quién ocuparía el puesto de la cantante peruana en la conducción de 'Al sexto día'. Se rumorea que sería la modelo y exreina de belleza Laura Spoya, quien, después de residir durante varios años en México, estaría planeando regresar a la escena del entretenimiento local.

"El mundo de la música le dio la espalda y la conducción también, pero ¿a quién se le ocurre ponerla como conductora? ¡Qué barbaridad! A esos productores les pagan por hacer experimentos. Ahora han tenido una brillante idea, han llamado a Laura Spoya, quien agarraría la conducción de 'Al sexto día'. Ella es una mujer con más recursos, tiene simpatía, tiene calle... Yo creo que sí lo va a hacer bien", aseguró la 'Urraca', deseándole suerte a Spoya en este nuevo reto.