Abel Lobatón sobre peleas de Samahara y Bryan Torres: "Es algo natural no hay que escandalizarse"

Abel Lobatón nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta y es que el exjugador fue entrevistado nuevamente por el programa de 'América Hoy' donde fue cuestionado sobre las recientes declaraciones que dio Melissa Klug sobre él.

El popular 'Murciélago' no dudó en hablar sobre su hija nuevamente y en mandarle su chiquita a su expareja quien criticó las declaraciones de Abel en el programa del 'Flaco' Granda.

Se defiende

Abel Lobatón ha sido duramente criticado estos días debido a que en una entrevista aseveró que los episodios de pelea entre su hija Samahara y Bryan Torres son cosas que pasan debido a que una acción tiene una reacción.

Estas palabras fueron rechazadas por Melissa Klug quien fue entrevistada hace algunos días y recalcó que como su vida no tiene mucha importancia tiene que hablar de la vida de su hija a lo que el exjugador respondió el día de hoy en el programa de 'América Hoy'.

"No he dicho nada tampoco hay que escandalizarse. ¿Quién no pelea en su casa? ¿Quién no tiene problemas en su casa? Las peleas son naturales", dijo Abel nuevamente al parecer minimizando los momentos que vivieron su hija y ex yerno en donde llegaron a las manos.

Declaraciones de Abel Lobatón

Incluso recalcó que al parecer no le gusta que le digan sus verdades a Melissa Klug: "A Melissa la conocí cuanto tenía 16 años ¿Quién la conocía?", dijo sobre la madre de sus hijas, además, confesó que quien estuvo más pendiente de Samahara ha sido él.

Asimismo, agregó que no puede tomarse a pecho todos los problemas personales de su hija y trata de tomarlo de la mejor manera para poder luego conversar con Samahara al respecto: "Uno tiene que tomar las cosas deportivamente yo no puedo jalarle la oreja", agregó.

Finalmente, Abel fue cuestionado sobre la posibilidad de una reconciliación entre su hija y el cantante, lejos de mostrarse en contra el exjugador hasta les dio la bendición.

"Bien por ellos que sean felices", dijo Lobatón tomando de buena manera que su hija evalué retomar su relación con el padre de su segundo bebé.

Cabe resaltar que actualmente Samahara Lobatón se encuentra gestando a su segundo hijo pero separada del artista pues hace ya unos meses confesaron que cada uno decidió seguir su camino por su lado asumiendo su rol como padres.

Bryan Torres confirma ser 'pata' de Abel Lobatón: "Nos matamos de risa"

Abel Lobatón causó revuelo con sus últimas declaraciones en donde aseguró que le dijo a Bryan Torres estar loco si se involucraba con su hija.

Incluso trato de justificar los episodios de violencia que vivieron Bryan y su hija recalcando que toda acción tiene una reacción.

Es por ello que Bryan Torres fue entrevistado por el programa "Todo se filtra" y afirmó que tiene una buena relación con Abel y que en varias oportunidades se han matado de risa.

"Siempre nos matamos de risa en realidad él siempre me lo ha dicho, no se si sarcásticamente (...) Pero al final, en la relación cada uno toma sus propias decisiones", dijo.





Sin embargo, estas declaraciones no fueron bien tomadas por el conductor del programa Kurt Villavicencio quién recalcó que no se trata de una broma el pasar por paños tibios episodios de violencia que vivió la expareja.

"Aquí no hay nada de broma, estamos hablando de una relación sentimental, de una pareja que conviven con niñas (...) me imagino que todas estas niñas se dan cuenta de todos estos pleitos. Es lamentable que tomen como broma estas situaciones", manifestó.

Hasta el momento la expareja viene llevando la fiesta en paz por el bienestar del segundo bebé que viene gestando Samahara y que al parecer daría a luz en Estados Unidos.