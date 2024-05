Chechito habla de su infancia y agradece el apoyo de sus padres: "Ellos hicieron todo lo posible"

El joven Sergio Romero es un querido cantante de la cumbia peruana y es conocido por los fanáticos como 'Chechito'. En una entrevista realizada por Vitteri Ponce, el artista fue contando cómo sus padres se sacrificaron por él en su infancia.

¡Muy agradecido con sus padres!

Actualmente, Chechito se ha convertido en un artista muy popular donde realiza muchas presentaciones en Lima y a nivel nacional. En una entrevista que se realizó con Vitteri Ponce en 'Caiga quien caiga - sin censura', el cantante contó muchas cosas sobre su infancia y cómo la vivió.

"De pequeño yo lleve una vida poco complicada, inconscientemente uno de pequeño no se da cuenta de las cosas y los padres hacen de todo para que tú no te des cuenta de esas cosas", comenta el artista en un inicio. "Sin saber, teniendo lo que tenía en ese momento, yo ahora como veo mi economía y como la vi en el transcurso del tiempo. Yo viví... no puedo decir pobreza extrema porque no fue así, pero fue pobreza básicamente", cuenta.

Luego, Sergio Romero le dedicó unas palabras a sus padres por todo el apoyo y esfuerzo que hicieron: "Yo agradezco a mis padres en realidad porque ellos hicieron todo lo posible por formar a la persona que ven aquí ahorita. Me han dado todo de ellos y bueno, yo me acomodaba a sus posibilidades, me tocaba entender. Bueno, ahora estoy donde estoy y voy a seguir trabajando para ellos".

¡Chechito en el 15 aniversario de Radio Karibeña!

Este gran concierto por el 15 aniversario de Radio Karibeña, se viene preparando con la participación de grandes artistas nacionales e internacionales. Ya se confirmó que el evento musical se estará realizando el sábado 01 de junio en el Parque Zonal Mayta Cápac, ubicado en San Martín de Porres.

Por medio de sus redes sociales, se dio a conocer a los catorce artistas que formarán parte de este gran espectáculo musical que pondrá a bailar a todos los asistentes de inicio a fin. Este concierto tendrá una duración de más de 10 horas con grandes agrupaciones en el escenarios.