Yarita Lizeth recibe el Galardón Destacados Bolivia por su aporte en la música: "Muchísimas gracias"

Yarita Lizeth es una querida artista peruana que ha destacado por su talento musical a nivel internacional. Hace unas horas, la joven cantante de música andina fue reconocida por Bolivia con el Galardón Destacados 2024.

¡Merecido reconocimiento!

La joven Yarita Lizeth empezó desde muy joven en la música peruana y se ganó un gran número de fanáticos a nivel internacional. Su música la ha llevado a coronarse como las cantantes más queridas por el público y en especial, en Bolivia.

El pasado 24 de mayo, la peruana estuvo en Bolivia asistiendo a la premiación de Galardón Destacados Bolivia 2024. Yarita es reconocida como su aporte a la música a nivel internacional latinoamericana, con grandes éxitos musicales como "Mis Cuernos", "Corta Venas", "Sobreviviré", "No Vas a Cambiar" y muchos más.

Por medio de sus redes sociales, Yarita Lizeth publicó un video donde agradece este gran reconocimiento: "Deseo expresar mi sincero agradecimiento a los miembros de esta organización "Galardón destacados Bolivia" por otorgarme este premio".

Además, tuvo un mensaje especial para sus seguidores: "Agradecer a nuestro padre celestial, a mis fans que han sido mi roca y mi fuente constante de inspiración, a mi familia por apoyarme en todo momento, mis ángeles en el cielo por guiar y cuidar mi camino. Mil gracias!".

"Que bueno mi chinita del amor te deseo lo mejor en tu carrera musical", "Vamos por más chinita que sí se puede", "Buenísimo. Chinita eres lo mejor, siga con tus éxitos", "Una mujer luchadora", "Yarita Lizeth, te lo mereces eso y mucho más eres una excelente cantante. Lluvia de bendiciones", fueron algunos de los comentarios.

Más de Yarita Lizeth

La cantante Yarita Lizeth es oriunda de Juliaca, inició su carrera musical hace más de 12 años. Sus canciones se han convertido en un himno en estos últimos años como: 'Corta Venas', 'No Vas a Cambiar', 'Mis Cuernos', 'Solo Tú', 'Amor No Correspondido', 'Amigo', 'Nunca me Dejes Cholito', entre otros más.

La 'Chinita del Amor' saltó a la fama en Bolivia y luego a países de Europa, realizando giras internacionales. En 2022, Yarita Lizeth se consolidó como una de las cantantes del folclor más importantes del sur del país. Actualmente, la cantante se encuentra casada con Patric Lundberg y se casó en Suecia el año pasado.

Entre su música, presentaciones y giras internacionales, Yarita Lizeth supo invertir sus ganancias en otros emprendimientos. La cantante es un próspera empresaria, recién casada, que sigue avanzando en su carrera musical y todos los aspectos de su vida.