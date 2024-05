¿Yahaira se va a Estados Unidos? Sergio George habla de lo que sigue en la carrera musical de la artista

Yahaira Plasencia es una artista de la salsa que viene trabajando en su carrera artística hace muchos años. El reconocido productor Internacional Sergio George, habló de la carrera artística de la cantante peruana y todos los planes que vienen para ella en Estados Unidos.

¿Yahaira Plasencia se irá a Estados Unidos?

La cantante Yahaira Plasencia se encuentra en medio de varios proyectos artísticos como conducción de televisión y su nuevo podcast, aparte de su carrera musical. La joven sigue pensando en la internacionalización de su música y por ello, se comunicó nuevamente con el productor Sergio George.

El productor estuvo en un programa local celebrando su cumpleaños acompañado de varios artistas peruanos. En medio del festejo, fue consultado sobre el trabajo que se viene con Yahaira en su carrera musical. Ante ello, George mencionó que viene trabajando con muchas artistas y al parecer, viene preparando su propio disco donde contará con la participación de la peruana: "También, voy a meter a Yahaira en el disco mío".

Luego, le preguntaron al productor internacional si se llevará a Yahaira Plasencia a los Estados Unidos y dijo: "Ella tiene que pasar tiempo allá, mitad aquí, mitad allá. Es acostumbrarse al gusto de allá, aprender un poco de inglés también. No va a pasar estando acá full time, hay que estar allá también. Va tener que sacrificar y dejar eso (sus presentaciones en Perú)".

Finalmente, Sergio George aconsejó a la salsera peruana que debe enfocarse con su música en Estados Unidos: "Desde el primer día que regresé a su vida, ahora, le dije: 'Yahaira yo no puedo estar contigo para que te enfoques en Perú, tienes que enfocarte allá' y me dijo que sí, sino no me meto".

¡Más retos en su carrera artística!

Yahaira Plasencia anunció que el lanzamiento de su nuevo podcast 'Hablando con Yaha', donde tendrá muchos invitados de la música y la farándula. Por medio de sus redes sociales anunció que uno de sus invitados será el productor internacional Sergio George y algunos amigos de la música cercanos.

Los seguidores se encuentran muy emocionados por esta nueva etapa de la cantante. Además, aseguran que será todo un éxito porque la artista tiene el potencial para divertir, entretener e informar, tal como lo realiza en su programa de televisión 'Al Sexto Día' que se lanza los fines de semana.

Hace algunas semanas, los Premios Heat 2024 anunció los nuevos nominados en este año. Para la sorpresa de muchos, el club de fans de Yahaira Plasencia fue nominado en la categoría 'Fandom del Año'. Los seguidores de la cantante competirán con otros clubs de artistas internacionales como Karol G, Camilo, Wendy Guevara, Feid y muchos más.