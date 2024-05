¡Lo dijeron todo! Las chicas de Papillón se confesaron y contaron por qué aún siguen solteras

El grupo de Papillón es uno de los más importantes de la cumbia peruana que hace gozar al público con sus canciones. Todos los integrantes visitaron al programa radial de Chiquiwilo en Radio La Kalle, donde terminaron confesando muchas cosas ¿Qué dijeron?

¡Las razones por la cuál siguen solteras!

Las chicas de Papillón han encantado al público de la cumbia peruana por sus talentos musicales y belleza. El grupo estuvo de visita en el programa de Chiquiwilo cantando varios de sus éxitos musicales y divirtiéndose con el querido locutor radial.

Nicole Flores, Mackeily Luján, Sandra Katiuska y Danny Loo pasaron por algunas preguntas del locutor, pero lo que llamó la atención fueron las razones por la cuál no tienen una relación. "¿Por qué en algún momento en tu vida has terminado una relación, estuviste soltera, algo tóxico que te pasó?", preguntó Chiquiwilo.

Danny Loo inició respondiendo: "Porque soy muy engreída", Sandra Katiuska menciona que no suelen tenerle paciencia porque tiene un carácter muy fuerte y especial. Por su parte, Mackeily Luján dice: "Soy muy complicada, pero a veces algunos lo han resumido que soy muy tóxica, no soy tóxica. Quiero ver, quiero saber con quien conversa, con quién habla, mensajes vistos, no vistos, pero no soy tóxica".

Luego, la cantante Nicole Flores aclara que ellas seguirán solteras debido al contrato cuando ingresaron al grupo. "Cuando tu firmas tu contrato, tú te comprometes a estar soltero", afirma vocalista de Papillón en vivo en el programa radial.

¡Presente en el 15 aniversario de Radio Karibeña!

Este gran concierto por el 15 aniversario de Radio Karibeña, se viene preparando con la participación de grandes artistas nacionales e internacionales. Ya se confirmó que el evento musical se estará realizando el sábado 01 de junio en el Parque Zonal Mayta Cápac, ubicado en San Martín de Porres.

Por medio de sus redes sociales, se dio a conocer a los catorce artistas que formarán parte de este gran espectáculo musical que pondrá a bailar a todos los asistentes de inicio a fin. Este concierto tendrá una duración de más de 10 horas con grandes agrupaciones en el escenarios.