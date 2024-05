¡Se le viene la noche! Chibolo de Gabriela Serpa habría estafado a personajes de la farándula

Fuertes acusaciones viene enfrentando Gonzalo Méndez, pareja de Gabriela Serpa quien debe miles de soles a personajes de la farándula.

Según la comediante no tenía conocimiento de esta modalidad de estafa que realizaba su chibolo e incluso recalcó que ya no tiene ningún vínculo amoroso con el jovencito.

Miles de soles en juego

En el último programa de Magaly TV la firme salió a la luz los negocios turbios a los que se dedicaba Gonzalo Méndez, quien era pareja de la conocida Gabriela Serpa y que ahora afrontaría cargos graves por estafa.

De acuerdo a personajes conocidos como Israel Dreyfus, ex chico reality de Combate, contó que Méndez se ha negado a pagarle el dinero que le dio supuestamente para ser invertido.

"No es poca plata, él decía que trabajaba en la empresa de su tío con licitaciones del Estado", sostuvo.

El promotor Giancarlo Cossio reveló que la expareja de Gabriela Serpa le debe más de 30 mil soles. "Gonzalo me comenta si es que yo quisiera invertir y que los intereses que me daba eran buenos, y yo confié en ese momento y no le pedí los papeles. Yo le daba 10 y 20 (mil soles) y me devolvía en fechas", agregó.

De inmediato reporteros de la "Urraca" fueron al encuentro de la modelo quien aseveró que su ex de apenas 23 años deberá responder ante la ley estás graves acusaciones de las que según ella no sabía nada de paso aprovechó para anunciar que ya no tiene ninguna relación con Méndez.

"Yo ya no tengo una relación amoroso con él. Si me está viendo tiene que sentarse a hablar y decir qué es lo que ha pasado", sostuvo.

Cabe recalcar que Gabriela fue entrevistada en el programa de Magaly hace ya algunos meses cuando su relación recién empezaba, fue cuestionada sobre el oficio de su en ese entonces pareja, inicialmente no quiso dar detalles pero luego dio información que al parecer no sería del todo cierta.

"Ha estudiado Aviación Comercial, pero mi vida la piloteo yo. No necesito que nadie me pilotee", expresó la modelo.

Hasta el momento Méndez no ha dado la cara a las personas que vienen siendo perjudicadas ya que se sabe que habría salido del país con destino a Colombia pues las personas involucradas y perjudicadas por él aseveraron que pondrán su respectiva denuncia para que la ley tome cartas en el asunto.

Alfredo Benavides 'se casó' con Gabriela Serpa y usuarios lo vacilan

En una reciente entrevista para un medio local, Alfredo Benavides reveló que 'se casó' con Gabriela Serpa para uno de los sketchs de JB en ATV. Ante ello, el humorista detalló que debido a la filmación de estas escenas, recibió diferentes bromas por parte del equipo de producción del programa.





Recordemos que Alfredo Benavides declaró que buscaba iniciar una relación con Gabriela Serpa. Por tal motivo, muchos internautas en redes sociales especulaban sobre un supuesto romance entre ambos. No obstante, la actriz cómica se encargó de desmentir estos hechos tiempo después.

"Ese es el sketch que siempre grabamos en parejas y por casualidades de la vida siempre me toca ser la pareja de Gabi. Esta vez fue una parodia donde nos casábamos y tuve que vestirme de novio y ella de novia", reveló el popular Alfredo Benavides.

"Sí, me han metido tremenda chacota, decían 'por fin se te hizo', ya van a ver en el programa, hasta los camarógrafos gritaban como si de verdad me hubiera casado, pero es parte de la diversión, ya el hecho de vernos vestidos de novios genera gracia", comentó sobre las bromas que le hacían en el programa.