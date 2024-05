Magaly Medina luce vestidos y usuarias la vacilan: "A Ely Yutronic le quedarían bellísimos"

Magaly Medina, siempre en el centro de la controversia, decidió mostrar sus mejores outfits en redes sociales y pedir ayuda a sus seguidores para elegir el look perfecto para una reunión social. Sin embargo, no esperaba la reacción de los usuarios, quienes no dudaron en compararla con Ely Yutronic.

Magaly Medina presume su ropa y usuarios se burlan

Desfile en redes sociales. Magaly Medina subió un video a su cuenta de Instagram donde, con su característico estilo, pidió a sus seguidores que la ayudaran a escoger el outfit ideal para un almuerzo en pleno invierno. La conductora mostró tres opciones de vestuario: un vestido largo, un vestido de lanita más corto y una falda de cuero con una chompita.

"En este día tan frío tengo un almuerzo, así que estoy entre este vestido largo, este vestido de lanita pero más corto o ponerme algo más encantador como esta faldita de cuero y esta chompita, así que probemos", dijo Magaly mientras desfilaba con cada atuendo.

Finalmente, Magaly eligió su favorito: "Elegí este outfit, me quedo con este vestido, estas botas y este abrigo. Si fuera por mí, saldría con una frazada encima, me muero de frío, no estoy para salir con una faldita. ¿Qué tal? Así me voy a un encuentro de amigas", agregó con una sonrisa.

Usuarios la comparan con Ely Yutronic

La publicación de Magaly generó muchas reacciones. Aunque la mayoría de sus seguidores hicieron comentarios positivos sobre sus elecciones de vestuario, uno en particular llamó la atención y desató una "guerra" en las redes sociales. Una usuaria recordó la rivalidad entre Magaly Medina y Ely Yutronic, sugiriendo que Ely luciría mejor en los atuendos que mostró Magaly. Pero no solo fue ella.

La internauta mencionó la comparación directa entre Magaly y Ely Yutronic, sacando cara por la conductora de noticiero tras las críticas de Magaly sobre su pasado como modelo de lencería. Este comentario desató una serie de respuestas, con seguidores de ambos lados defendiendo a sus favoritas.

"Ely es más guapa y joven, soporta", "¡A Ely Yutronic le quedarían bellísimos!", "Definitivamente a Ely Yutronic sí le daría espectacular", "Qué pena que no pueda lucirlo Ely", comentaron las internautas.

Mientras Magaly Medina sigue disfrutando de su popularidad y presencia en las redes sociales, no cabe duda de que cada movimiento que hace es seguido de cerca por sus seguidores y detractores. Su reciente desfile de moda, aunque realizado con la intención de interactuar con sus fans, terminó reavivando una vieja rivalidad con Ely Yutronic.