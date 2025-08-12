Christian Cueva niega haber llamado a Paul Michael y advierte a Pamela López: "Tomaré acciones legales"

Hace unas horas, Pamela López denunció que aparentemente Christian Cueva habría intentado llamar a Paul Michael a través del número de un amigo. Ahora, el 'Aladino' sale a defenderse y niega rotundamente las acusaciones de su expareja.

Cueva nieva haber llamado a Paul Michael

Por medio de sus redes sociales, Christian Cueva no dudó en responder de manera inmediata a las acusaciones que Pamela López tras afirmar que él habría intentado comunicarse con Paul Michael. El futbolista que actualmente radica en Ecuador dejó en claro que nunca habría hecho esas acciones y tomaría medidas legales contra lo declarado por su expareja.

"A la opinión pública debo indicar que niego tajantemente las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López en el programa de 'Amor y Fuego', por ello tomaré las acciones legales respectivas", expresó a través de sus redes sociales con un comunicado.

El estado de Christian Cueva fue compartido por el usuario Jose Pastord y en los comentarios, se puede observar como algunos de los seguidores dan su apoyo al futbolista.

¿Qué dijo Pamela López?

Pamela López decidió comunicarse directamente con la prensa para contar lo que había sucedido en la noche anterior. La influencer afirma que el padre de sus hijos habría intentado llamar por medio de un intermediario a su pareja Paul Michael, desconocen la razón de las llamadas constantes desde Ecuador.

"Ayer pasó algo inesperado y no logramos entender, quiero postearlo y evidenciarlo al padre de mis hijos, escribiéndole y mandándole audio a Paul Michael, al parecer ebrio", expresó.

Es así como López afirma que su actual novio no tiene ningún tipo de relación con Christian Cueva. Por ello, comenta que tiene temor de las razones por la cual se comunicaron o trataron de llamar al cantante de cumbia.

"Paul no conoce ni al padre de mis hijos, ni a la persona que le escribe, no los conoce y no tiene nada en común ¿Para qué se consiguieron su número? ¿Cuá es su fin? porque yo puedo pensar muchas cosas. Yo prefiero exponerlo para que no vaya pasar algo porque tú sabes que tengo mucho temor de eso", agregó la influencer.

Tras estas declaraciones que dio Pamela López a los medios de televisión, hizo que Christian Cueva salga a aclarar de manera inmediata negando todo lo dicho por su ex. Así mismo, agregó que iniciará medidas legales por haberlo acusado de haber intentado comunicarse y más, de aparentemente causar temor.