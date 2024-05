¡No lo veas Paula! Eduardo Rabanal le tira maicito a Darinka Ramírez (FOTOS)

En el último programa de América hoy se revelaron ciertas pistas donde al parecer quedaría al descubierto que Eduardo Rabanal estaría interesado en Darinka Ramírez.

Cómo se sabe el jugador mantuvo una larga relación con Paula Arias la líder de la orquesta Son Tentación, sin embargo, este romance terminó entre escándalos.

Al descubierto

Eduardo Rabanal sigue haciendo de las suyas y es que esta vez el programa de 'América hoy' lo dejó al descubierto al revelar que andaría tirándole maicito a Darinka Ramírez, madre de la hija de Jefferson Farfán.

La guapa jovencita se encuentra soltera hasta el momento y ha causado revuelo en redes sociales al mostrar sus curvas de infarto.

Estos videos y fotos de la modelo al parecer habrían dejado sorprendido y anonadado a Eduardo Rabanal quién aprovechó la oportunidad para dejar su rastro en sus redes.

Pues el programa de espectáculos mostró que el corazón, es decir la reacción en las publicaciones de Darinka pertenecen a Eduardo Rabanal, pues en casi todas sus publicaciones se encuentran las reacciones del pelotero.

Eduardo Rabanal le tira maicito a Darinka Ramírez

No se sabe si ambos mantienen algún tipo de acercamiento o amistad, sin embargo, el jugador al parecer ha dejado en evidencia sus gustos por la madre de familia.

Esto resultó algo sospechoso por parte de las panelistas del programa ya que hace algunos meses Eduardo se lució en sus redes sociales junto a una señorita quién sería su nueva pareja pese a ello no se supo más de la mujer.

Por otro lado, Paula Arias ha evitado mencionar el nombre de Eduardo en todos los medios de comunicación recalcando que se encuentra tranquila en la mejor etapa de su vida y enfocándose en su trabajo en sus hijos y en su carrera como artista.

Paula Arias descarta reencuentro con Eduardo Rabanal

Paula Arias usó sus redes sociales para aclarar los recientes rumores que surgieron a partir de que viajó a Cajamarca al pueblito de San Ignacio, lugar donde nació y creció su ex pareja Eduardo Rabanal.

La salsera quién presume su soltería en redes aclaró los motivos por lo que la llevaron a viajar Y eso es una fuerte confesión sobre su vida personal.

"Acabo de ver la nota de mi viaje. Tengo que aclarar que mi viaje no tiene nada que ver con alguna búsqueda o reencuentro con absolutamente nadie", dijo inicialmente la salsera.

Como se recuerda fue el programa de 'Magaly TV la firme' quien expuso el reciente viaje de la artista y fue la conductora quien dejó entrever que Paula nuevamente estaría tratando de llamar la atención de Eduardo visitando su pueblo natal.

"Tengo muy buenos amigos en San Ignacio y también aprovechamos en compartir disfrutar relajarnos unos días y salir de la rutina", siguió diciendo la cantante.

Paula afirmó que su viaje fue netamente por trabajo y no fue sola ya que viajó junto a su equipo que la acompañe en cada proyecto que se realiza.

Por otro lado, la salsera recalcó que no ha asumido ningún papel de víctima y que si esta vez ha decidido hablar de su vida privada en redes es porque quiere alejar malos entendidos sobre su vida personal.

"No soy de hacerme la víctima como algunas personas lo hacen para justificar y ocultar sus acciones y lo que realmente hicieron en su momento", dijo la artista dejando entrever que Eduardo al parecer no se habría portado bien con ella al finalizar su relación.

Finalmente la cantante recalcó que su vida no gira en torno a ninguna persona y mucho menos a ningún hombre que ya no signifique nada, además, que viene enfocada en seguir creciendo profesionalmente en el rubro musical.

"Solo quiero expresar que mi vida no gira en torno a nadie y mucho menos a un hombre no me involucren más con el pasado. Lo que haga hoy en día con mi vida, en mis redes, no tiene nada que ver con el pasado", concluyó.