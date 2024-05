Miguel Trauco: Estos fueron los indignantes chats del futbolista contra su exesposa

Karla Gálvez, exesposa del futbolista Miguel Trauco, ha decidido alzar la voz y desenmascarar al jugador tras recibir una serie de insultos de él y su familia. Estos mensajes, llenos de descalificaciones, fueron mostrados en el programa "Magaly TV La Firme", revelando la tensa relación que mantiene con el padre de sus hijos.

Los indignantes chats de Miguel Trauco contra Karla Gálvez

Karla Gálvez, exesposa de Miguel Trauco, se presentó en "Magaly TV La Firme" para exponer los insultos que recibió del futbolista y su familia. Estos mensajes salieron a la luz tras las declaraciones de Gálvez, quien denunció públicamente al jugador por ser un padre ausente y por no cumplir con sus responsabilidades económicas.

En la entrevista con Magaly Medina, Karla Gálvez presentó pruebas contundentes de los insultos que ha recibido de Trauco y su familia. Estos mensajes fueron encontrados en el teléfono de su hijo mayor, quien forma parte del grupo de WhatsApp familiar.

"'Qué tal hija de... Mami, ya no le respondas a esa gorda de m..., cuando quiere algo nomás es buenita, le doy una buena pensión mensual y dice que no le alcanza para darle cosas buenas a los bebés...'", se lee en uno de los mensajes enviados por Trauco.

Los mensajes continuaban con un tono despectivo y ofensivo. "'Para estar viajando a Tarapoto y juerguear con su marido sí tiene y gasta sin renegar, qué tal hija de... esa gorda y la csm'", fue otro de los mensajes. Además, Trauco añadió: "Ya me está llegando al pin... es una angurrienta de mier...".

Tras las acusaciones de Karla Gálvez sobre un viaje escolar no pagado por el futbolista, Miguel Trauco decidió defenderse. En un mensaje enviado al periodista Francisco Arévalo, el futbolista expresó su frustración. "Panchito, no es que tenga pensamiento antiguo, solo que ya me cansé que me agarren de gil. Dice que ella no tiene para pagar un extra en el cole, pero para estar viajando semanalmente a Tarapoto a juerguear sí tiene", comentó Trauco.

Además, el jugador reveló que deposita 5,300 dólares mensuales como pensión de alimentos para sus hijos. "Tantas madres solteras que les dan 1000 soles de pensión y viven tranquilas. Sin embargo, a la señora 5300 dólares mensuales no le es suficiente", añadió con incomodidad.

La defensa de Karla Gálvez

Karla Gálvez, por su parte, insiste en que sus hijos merecen la misma calidad de vida que su padre. "Él tiene que saber que la calidad de vida que él tiene, sus hijos también la deben tener. El hecho de que me dejen como mala madre, que se vea él primero", manifestó.

También explicó que ella ha cubierto muchos de los gastos adicionales de sus hijos sin la ayuda de Trauco. "Ya le correspondía porque yo ya había pagado hace poco un viaje a Brasil, estuvimos de vacaciones en febrero y yo pagué, hay muchas cosas que yo pago", comentó.

Uno de los puntos más preocupantes es el impacto emocional en el hijo mayor de la pareja, quien vio los insultos hacia su madre. "Mi hijo está ahí en el chat, leyó todo. Eso es un maltrato psicológico para mi hijo", precisó Karla Gálvez.

El conflicto entre Karla Gálvez y Miguel Trauco ha generado un gran revuelo. Los insultos revelados muestran una relación extremadamente tensa y acusan al futbolista de no cumplir con sus responsabilidades como padre. Este escándalo promete seguir dando de qué hablar en los próximos días.