Magaly celebra que Laura Spoya reemplace a Yahaira Plasencia en "Al Sexto Día": "Ella sí tiene chispa"

Magaly Medina no pudo evitar hablar sobre la salida de Yahaira Plasencia de "Al Sexto Día". La conductora de espectáculos aprovechó para elogiar a Laura Spoya, quien será la nueva presentadora del programa. En su programa, Magaly Medina comentó que está muy contenta con la incorporación de Laura Spoya.

"Claro que la botaron (a Yahaira Plasencia), de que la sacaron la sacaron. Laura Spoya es una chica que sí, estuvo presentando acá un proyecto, que yo no sé por qué no se concretó acá, pero la llamaron para hacer ese proyecto por lo que ella demandaba... ella sí tiene chispa, calle", expresó Magaly.

La salida de Yahaira Plasencia ha sido tema de conversación en los últimos días. Magaly Medina no dudó en afirmar que la salsera fue despedida debido a su bajo rendimiento en el programa. "Si hubiese funcionado como conductora de televisión no la dejan irse, le ofrecen el oro y el moro y no la dejan irse. Así es cuando una funciona en televisión, por qué creen que estoy acá, si no estuviera tomando vacaciones en el Caribe", agregó Magaly en tono burlón.

Laura Spoya, exreina de belleza, asume ahora el reto de ser la nueva conductora de "Al Sexto Día". Magaly Medina destacó las cualidades de Laura que, según ella, harán que el programa gane en audiencia y calidad. "Ella sí tiene chispa, calle", afirmó Magaly.

La llegada de Laura Spoya al programa ha generado expectativas entre los seguidores del espacio televisivo. Se espera que su carisma y profesionalismo aporten una nueva dinámica a "Al Sexto Día". "Laura Spoya tiene todo para destacar en la conducción del programa. Estoy segura de que hará un excelente trabajo y cautivará a la audiencia", concluyó Magaly Medina.

Yahaira Plasencia responde

Por su parte, Yahaira Plasencia negó haber sido despedida y arremetió contra Magaly Medina. "También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora a veces me impresiona, de verdad. Los espero hoy en 'Al Sexto Día' y yo me voy a trabajar feliz porque yo soy una persona feliz", manifestó la cantante.

Además, Yahaira hizo un live con Sergio George donde confirmó y explicó su salida del programa. "Se conectaron los chicos de 'Al Sexto Día', ya me voy también de 'Al Sexto Día'", dijo. ¿A dónde vas? ¿Qué, te botaron?", le preguntó bromeando Sergio George y la 'Patrona' respondió: "No pues, si ya nos vamos a Miami", afirmó apenada.

La polémica salida de Yahaira Plasencia y el ingreso de Laura Spoya a "Al Sexto Día" han generado gran revuelo en el mundo del espectáculo. Mientras Yahaira defiende su versión de los hechos, Magaly Medina no duda en respaldar a Laura y destacar sus cualidades. Sin duda, esta situación seguirá dando de qué hablar en los próximos días.

Este cambio en la conducción del programa promete traer nuevas sorpresas y mantener a la audiencia enganchada. Estaremos atentos a los próximos episodios para ver cómo se desenvuelve Laura Spoya en su nuevo rol y si logra conquistar a los televidentes como lo espera Magaly Medina.