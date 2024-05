Adolfo Chuiman revela el fuerte motivo de su ausencia en 'Al Fondo hay Sitio': "Cuídate, me dijo el doctor"

El querido y famoso actor Adolfo Chuiman estuvo notablemente ausente de la serie peruana más querida, 'Al fondo hay sitio'; sin embargo, el actor regresó con renovada energía para continuar interpretando a 'Peter'. Durante una entrevista con Verónica Linares, Chuiman reveló la razón detrás de su retiro temporal de la serie televisiva.

Además, muchos televidente notaron que hacía falta la presencia de su personaje en la popular serie. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Adolfo Chuiman revela el motivo de su ausencia

En una entrevista reciente en el podcast de 'La Linares', junto a la reconocida periodista Verónica Linares, Adolfo Chuiman no dudó en explicar las razones que lo llevaron a alejarse de las grabaciones. Su decisión fue motivada por el consejo de su médico, quien le recomendó que priorizara su salud.

"Yo me separé porque me mandaron a Mississippi (Estados Unidos) porque ya necesitaba un descanso, tenía agotamiento físico, me lo dijo el doctor: 'Cuídate un poco'", manifestó Adolfo Chuiman. Tras escuchar estas declaraciones, la periodista Linares no dudó en cuestionar qué es lo que tiene el actor.

Adolfo Chuiman detalló que sufrió un fuerte cuadro de estrés debido al desgaste físico provocado por las largas jornadas de grabación en los estudios de América Televisión. "Caminaba un poco y me cansaba rápido y qué cosa era, mi hermano es psicólogo, el viaje es dos horas de ida y dos horas de regreso, son cuatro horas de tu vida y tú vas sentadito en el bus con tu maletín; y el único que tiene actividad es el chofer, tú no haces nada", reveló durante la entrevista.

El periodo en el que no estuvo en Al fondo hay sitio

La vuelta de Peter McKay, personaje que interpreta Adolfo Chuiman, tuvo lugar en el episodio 410, donde tomó por sorpresa a Francesca Maldini, interpretada por Yvonne Frayssinet. En la trama, 'Noni' enfrenta un momento complicado al descubrir que 'Doña Antonia' ha adquirido su mansión.

En medio de esta crisis, Peter McKay aparece en la puerta de su casa explicando que regresó al Perú en el primer vuelo disponible al enterarse de que 'Diego Montalbán' y su familia habían regresado a Las Nuevas Lomas después de una mala jugada.

"No puedo creer que ese canalla esté otra vez aquí. La rata es un animal muy resistente", fueron las palabras del mayormo Peter quien prometió ser aliado de Francesca Maldini en su lucha contra los Montalbán. De igual forma, el regreso de Adolfo Chuiman a la serie ha sido muy bien recibida por los televidentes, quienes también extrañaban su presencia.