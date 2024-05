"¿Por qué no aguantan?": Usuarios en redes vacilan a Universitario tras no clasificar ni a la Copa Sudamericana

¡SE ACABÓ! Universitario de Deportes llegaba a la última fecha de la Copa Libertadores sin posibilidad de acceder a los octavos de final. La derrota ante Botafogo en el Monumental los imposibilitó de cumplir la hazaña, pero tenían doble opción para acceder a la Copa Sudamericana. Para lograrlo, tenían que ganar o empatar su duelo como visitante ante LDU Quito, sin embargo, no lograron sostener el marcador y en un partido de bajo puntaje para "Canchita" Gonzáles y otros futbolistas, los cremas perdieron 2-0, quedándose con las manos vacías de todo certamen continental.

Universitario se queda sin soga y sin cabra

Este 2024, Universitario celebra 100 años de vida institucional. En el plano local, acaban de lograr el Torneo Apertura al imponerse por diferencia de goles a Sporting Cristal y para que la fiesta sea completa, querían vencer a LDU Quito en Ecuador para asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana.

Para el encuentro ante los quiteños, los dirigidos por Fabián Bustos tenían el 66% de probabilidad de acceder a la Copa Sudamericana. Si los cremas empataban o ganaban el partido, accedían a la mencionada competición internacional, pero, si perdían se quedaban sin chances de nada.

Una vez más, lamentablemente para los equipos peruanos sucedió lo último. En un partido deslucido, propio quizás de la seguidilla de partidos, Universitario llevó peligro en algunas ocasiones, pero no fue suficiente para imponerse ante el vigente campeón de la Copa Sudamericana.

Los merengues no encontraron el camino y terminaron perdiendo 2-0 ante LDU Quito. Pese a que en la previa los hinchas de Universitario se esperanzaban en algunos nombres como Álex Valera, Edison Flores, Andy Polo o el mismo arquero Sebastián Britos, nadie pudo hacer nada para evitar la caída crema.

Pese a que Universitario empezó la fase de grupos de la mejor manera al ganarle a LDU en el Monumental y sacarle un empate a Junior en Barranquilla, en los últimos cuatro partidos de la Copa Libertadores solo sumó un punto, por lo cual, terminó en la última casilla del grupo D con cinco puntos, muy lejos de puestos de clasificación.

Usuarios en redes vacilan a la U

La repentina eliminación de Universitario de Deportes de la Copa Libertadores y Sudamericana generó diversas burlas de hinchas de distintos equipos en las redes sociales. Esto se acrecentó aún más debido a que los simpatizantes cremas hicieron lo mismo el último fin de semana, luego de obtener el Torneo Apertura.

"¿Por qué no aguantan?", "una sola cosa, tenían solo un trabajo y se les ocurre perder", "haz algo Ferrari", "acá no los ayudó el VAR", "acá no pudieron robar como en la Liga 1", "aquí se ve su verdadero nivel", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes sociales.

En el año de su centenario, Universitario no pudo regalarle a sus hinchas una clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores ni pudieron entrar a la Copa Sudamericana. Sin embargo, no todo es tristeza para los cremas, ya que en el plano local han sido campeones del Torneo Apertura y tienen su nombre casi asegurado en los play off de la Liga 1, donde buscarán el bicampeonato. ¿Podrán conseguirlo?