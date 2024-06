Génesis Tapia se convertirá en abogada: "Soy más que una cara bonita"

Génesis Tapia sorprendió a propios y extraños al revelar que dentro de poco ya se convertirá en una abogada ya que concluirá su carrera de Derecho a la que le puso mucho esfuerzo y dedicación estos últimos años.

La modelo reveló que ha sido un proceso bastante difícil ya que tuvo que lidiar con diversas críticas pero que felizmente logró superar y enfocarse en lo que realmente importa para su vida personal.

Génesis Tapia ha alegrado a sus seguidores al revelar que dentro de poco se convertirá en una abogada tras finalizar sus estudios de Derecho, carrera a la que le dedicó mucho tiempo y dedicación ya que considera que es lo que ella siempre quiso haber estudiado.

La pelirroja firmó sentido orgullosa de esta nueva meta cumplida y que dentro de poco ya será una realidad para poder disfrutarlo y celebrarlo junto a su familia.

"No ha sido un proceso fácil, estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado. He pasado por muchas etapas de prejuicios durante mi carrera, los primeros años me tocó demostrar con hechos que era mucho más que una cara bonita y que era una mujer capaz de cumplir todo lo que me propusiera", dijo inicialmente.