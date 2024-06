"¿Qué fue, mano?": Jorge Luna y Ricardo Mendoza conocerán a sus "dobles" en "JB en ATV"

¡El multiverso es real! Jorge Luna y Ricardo Mendoza fueron noticia las últimas semanas, no precisamente por sus shows a teatro lleno. Unas desafortunadas declaraciones de ambos en una entrevista con Verónica Linares hicieron que les llovieran críticas por todos lados, pero también esto motivó a que en "JB en ATV" los empezaran a imitar. Tras varias semanas haciéndolo, este sábado se dará el tan esperado encuentro entre los humoristas y sus "dobles", lo cual ya viene causando furor en redes sociales.

Las polémicas declaraciones que tuvieron Ricardo Mendoza y Jorge Luna, quienes aseguraron que no perderían "tres segundos de su tiempo" tomándose fotos con sus seguidores, causaron gran revuelo en redes sociales y en todo "Chollywood".

Como era de esperarse, las repercusiones fueron distintas y, en esa línea, Jorge Benavides decidió imitarlos en "JB en ATV". Dany Rosales como "Jorge Puna" y Alfredo Benavides como "Richavo Mendoza" son los encargados de dar vida a los "dobles" de los cómicos y han tenido más de un comentario positivo de sus seguidores, quienes también piden un "crossover" entre los protagonistas.

La voz del pueblo es la voz de Dios reza un popular dicho y al parecer, esto se aplica en esta ocasión. En un adelanto mostrado en sus redes, "JB en ATV" confirmó que Ricardo Mendoza y Jorge Luna visitarán su set y preparan un divertido sketch que promete dar que hablar.

Tras esta presentación, Jorge Luna cierra el adelanto del programa con su clásica frase "¿Qué fue, mano?", desatando la risa de todos en el programa.

Este encuentro entre Jorge Luna y Ricardo Mendoza con sus imitadores, sin duda alguna sacará más de una carcajada entre los fieles seguidores de "JB en ATV". Pese a que ambos han manifestado muchas veces no gustarle la televisión, su visita al canal donde también trabaja su "madrina" Magaly Medina promete y mucho.

Por ello, en redes sociales, diversos usuarios se han pronunciado y destacan la presencia de ambos cómicos en el espacio humorístico. Mientras que otros, los critican, señalando que pretenden "lavarse la cara" tras su reciente polémica por sus declaraciones contra sus seguidores.

"Censurable lo que hacen esos dos, ¿esa es nuestra cultura?", "quieren lavarse la cara", "los que decían que no les gusta la tele", "esto es lo que esperaba, definitivamente no me lo pierdo", "gracias por tremendo junte", "que fue mano fiel al manga", fueron algunos de los comentarios en redes.