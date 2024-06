Magaly Medina se enfrenta a usuario que afirma que tiene medicación psiquiátrica: "Absoluta ignorancia"

Magaly Medina, conocida por su personalidad fuerte y directa, no soportó las críticas de un usuario en Instagram que insinuó que lleva medicación psiquiátrica. La conductora no se quedó callada y respondió contundentemente, defendiendo su salud mental y su integridad.

Magaly Medina, conocida por su fuerte carácter y franqueza, no se quedó callada ante las críticas que recibió en una reciente publicación de Instagram. La conductora de televisión respondió contundentemente a un usuario que insinuó que lleva medicación psiquiátrica, defendiendo su salud mental y su integridad con firmeza.

Medina compartió una elegante sesión de fotos en Instagram, luciendo un deslumbrante vestido rojo. En su publicación, envió un mensaje motivador sobre el orgullo y la seguridad personal

"Mírate y siéntete orgullosa de ti y de cada paso de tu vida que hicieron quien eres hoy. Que no importe las veces que te caíste, enorgullécete de las veces que te levantaste y sobre todo, que aún en épocas de tormenta, jamás perdiste las ganas de vivir" , destacó.

Magaly responde a usuario que asegura que usa medicación psiquiátrica. (Captura de pantalla)

Aunque muchos seguidores elogiaron a Magaly por su mensaje y belleza, no faltaron los críticos. Una seguidora le pidió consejos sobre cómo lograr la seguridad que ella refleja.

Sin embargo, otro usuario aprovechó para lanzar una dura crítica: "Cuál seguridad! No ves que son los efectos de su medicación psiquiátrica!".

Esto desató la furia de Magaly, quien respondió con firmeza: "¿Cuál medicación psiquiátrica? No asegures lo que desconoces sobre mí. Disculpo tu desprecio por la salud mental (...) ese desprecio que nace de la absoluta ignorancia".

Otra usuaria cuestionó a Magaly sobre su mensaje de orgullo personal, haciendo referencia a los cambios físicos que ha tenido la conductora a lo largo de los años.

"Pero no te sentías tan orgullosa de ti, sino no te hubieras cambiado todo, ahora eres otra y sí, estás hermosa (por fuera)" , comentó la usuaria.

Magaly no dudó en responder, aclarando que su seguridad no depende de su apariencia física: "La seguridad en mí la tengo desde el momento que descubrí mi valía, y no tiene que ver con lo físico".