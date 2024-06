Expareja de Jairo Concha lanza fuertes acusaciones contra el futbolista: "Te importa más no quedar como infiel"

La vida privada de Jairo Concha, jugador de Universitario de Deportes, ha vuelto a captar la atención de los medios después de que su exnovia, Debora Goytizolo, realizara unas polémicas publicaciones en sus historias de Instagram. Y es que la madre del hijo del jugador crema lanzó fuertes acusaciones en su contra.

A través de sus redes sociales, Goytizolo no dudó en increpar al pelotero sobre su falta de atención hacia su hijo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Aunque Jairo Concha ha mantenido su vida privada y amorosa bastante discreta durante su carrera, algunos conocen que el actual mediocampista de Universitario de Deportes tiene un hijo con su expareja, Débora Goytizolo. Recientemente, ella ha hecho públicas acusaciones sobre el comportamiento del deportista, alegando que afecta al bienestar del menor.

Fuertes acusaciones de la expareja de Jairo Concha

Mediante su perfil de Instagram, la mujer compartió publicaciones en las que insinuaba que Concha podría estar siéndole infiel a su pareja actual. Además, mencionó que su hijo estaría viviendo con mujeres vinculadas al jugador de fútbol.

"Si he borrado mis historias con Jairo Concha es, únicamente, porque no quiero exponer a Liam, pero nada de lo que está pasando se quedará así, te importa más no quedar como un infiel que hacer respetar a Liam ... qué pena que una persona con tanta gente que lo sigue, no pueda dar un buen ejemplo", señaló.