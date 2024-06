Gian Piero Díaz prohibió a su hija adolescente tener redes sociales: "Hasta que sea mayor de edad"

Gian Piero Díaz, conocido conductor de televisión, ha sorprendido a sus seguidores con una estricta decisión sobre la crianza de su hija Emma, de 13 años. En una reciente entrevista, Díaz explicó por qué ha prohibido a su hija usar redes sociales y cómo busca protegerla de los peligros del mundo digital.

Gian Piero Díaz revela por qué prohíbe a su hija tener redes

Gian Piero Díaz, famoso por su participación en programas como "Combate" y ahora conductor en Willax TV, lleva más de 23 años de matrimonio con su esposa Borka Bozovich. La pareja siempre ha mantenido su vida familiar alejada de los escándalos. Recientemente, Díaz reveló detalles sobre cómo crían a sus hijos y por qué han decidido no permitir que su hija Emma tenga redes sociales hasta que sea mayor de edad.

"Mi hija no tiene acceso a redes sociales, va a cumplir 13 años. Yo, particularmente, voy a lucharla. Felizmente, ella no me lo pide y su mamá piensa igual que yo, para no darle [el acceso] hasta que sea mayor de edad. Las redes sociales son para personas mayores de edad, totalmente", afirmó Díaz en el podcast "Por algo pasan las cosas".

Preocupaciones por el impacto de las redes sociales. Díaz explicó que su decisión se basa en la preocupación por los efectos negativos que las redes sociales pueden tener en los adolescentes.

"Hay mamás que dicen: 'Ay, no sé por qué mi hija ha empezado con esto de la anorexia y los problemas alimenticios'. Escúchame, en el celular está toda la información, ahí está todo para convertirte en algo que no quieres. Te explican hasta cómo construir una bomba y cómo suicidarte. Una cabecita que no está formada, que no está construida, no la puedes exponer a eso", expresó el conductor.

A pesar de la presión social que Emma recibe de sus amigas para tener redes sociales, Gian Piero Díaz se mantiene firme en su decisión.

"Ahí es importante que los padres estén presentes para construir un ser humano que tenga la capacidad de defender su forma de pensar. Es una lucha media completa, pero felizmente mi hija Emma no me lo pide", sostuvo.

Díaz también reflexionó sobre el papel de los padres en la formación de sus hijos y la importancia de estar presentes en sus vidas.

"Es importante que los padres estén presentes para construir un ser humano que tenga la capacidad de defender su forma de pensar", comentó.

¿Gian Piero Díaz en contra del uso de redes?

Esta no es la primera vez que Gian Piero Díaz critica el uso de redes sociales por menores. En 2023, publicó mensajes pidiendo a los padres que no permitan a sus hijos el acceso libre a internet.

"Si quieren destruir la VIDA de sus hijos, denles acceso a las redes sociales e internet. Hoy es el momento de decir no", escribió en una ocasión. "Enseñemos a nuestros hijos a ser auténticos, a ser únicos, no a seguir, copiar e imitar. No promovamos una cultura follower. Los niños no necesitan redes sociales", añadió.

Gian Piero Díaz sobre uso redes sociales por parte de niños. (Captura de pantalla)

Las declaraciones de Gian Piero Díaz han generado diversas reacciones entre sus seguidores. Algunos apoyan su decisión protectora, mientras que otros consideran que es una medida extrema en un mundo cada vez más digitalizado. Sin embargo, Díaz se mantiene firme en su postura, convencido de que está tomando la mejor decisión para proteger a su hija.

Con esta postura, Gian Piero Díaz busca resaltar la importancia de la presencia y guía de los padres en la vida de sus hijos, especialmente en un entorno digital que puede perjudicar a los adolescentes en su formación.