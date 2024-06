¡Lo vendió! Mario Irivarren revela cómo era Mario Hart en Combate: "Era parco, todo pituco"

Mario Irivarren no pudo con su genio y contó detalles de sus épocas en Combate, reality que le abrió las puertas de la fama y en donde empezó a hacerse más conocido por sus fans.

Sin embargo, algunas de sus declaraciones dejó a más de uno sorprendido al detallar cómo era su relación con Mario Hart y es que, como se recuerda, Alejandra Baigorria y la recordada "Calavera coqueta" habían sido vinculados sentimentalmente.

Lo exhibió

Mario Irivarren fue el invitado especial en el programa "Tiempo muerto" del conocido "Flaco" Granda en donde con todo detalles de su vida personal y de sus ex parejas pero lo que más llamó la atención fueron los detalles que brindó de su ahora amigo Mario Hart.

Cabe resaltar que en el pasado durante la época de Combate se decía que Mario Irrivarren le tiraba maicito Alejandra Baigorria tema que finalmente fue aclarado por el propio modelo.

"Yo quería con Alejandra Baigorria, pero él no era mi pata", dijo el chico reality recalcando que no le debía ningún tipo de respeto o los populares códigos a Mario Hart ya que no compartían una amistad en aquel entonces.

Asimismo, Mario Irivarren aseveró que Mario Hart no era un tipo humilde en esa época a diferencia de la actualidad que ahora se ha vuelto mucho más sociable y empático con sus seguidores y con diversos personajes del espectáculo.

"Él llegó al programa muy parco, muy arisco y todo pituco él, él lo interactuaba mucho con la gente ahí nomás", dijo la pareja de Onelia Molina.

Sin embargo, Mario recalcó que a pesar de que se esforzó por conquistar a Alejandra baigorria esto no fue posible pese a ello mantuvieron una bonita amistad con el pasar de los años.

"De ahí entró Alejandra ellos terminaron y yo saqué la motosierra pero no me ligo", agregó Irivarren.

En la extensa entrevista con el comentarista deportivo el chico reality pudo confirmar que en algún momento cometió errores con sus ex parejas pero recalcó que sus virtudes son más grandes que sus defectos y está tratando de mejorar y aprender de cada vez que cometió un error.

Actualmente Mario se encuentra en una relación estable con la modelo Onelia Molina con quien ha compartido diversos viajes visitas familiares confirmando que su relación es muy formal, sólida y estable.

Kike Suero cuenta que Onelia Molina lo besó: "Después le dije que yo no era Mario Irivarren"

Durante el más reciente programa de "Esto es Guerra", diversas estrellas de América Televisión llegaron al reality de competencia con motivo de celebrar sus 2900 programas al aire de manera ininterrumpida. La celebración debía ser a lo grande, más aún porque competían con el estreno de la octava temporada de "El Gran Chef Famosos" y así fue.

Al set del reality de competencia llegaron diversos "talentos" del canal de Pachacamac, entre los que destacaron Ethel Pozo, Tula Rodríguez, Andrés Vílchez, Janet Barboza, "Giselo", Manolo Rojas, Kike Suero y más. Justamente el último en mención se encargó de poner "patas arriba" a "Esto es Guerra" con sus ocurrencias e inesperadas confesiones.

Es así que, el integrante de "El Reventonazo de la Chola" no dudó en poner al centro a más de uno, pero lo que más llamó la atención fue la sorprendente confesión que hizo sobre Onelia Molina. Según detalló el cómico, previo al inicio del programa, la arequipeña lo besó sin explicación alguna, lo cual dejó sorprendidos a todos en el set de televisión.





"Entro al camerino y se me acercó Onelia (Molina). Vino de frente a besarme y ya después de que nos hemos besado le dije que yo no era Mario Irivarren" , señaló Kike Suero, ante la atenta escucha de Mario Irivarren.

Este comentario de Kike Suero causó el asombro y las risas de todos, incluyendo al propio Mario Irivarren, ya que todo fue parte de un momento cómico en el programa, teniendo como protagonista al integrante de "El Reventonazo de la Chola".