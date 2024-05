"¡YO LE GANO!": Tula Rodríguez lanza desafío a Ethel Pozo en un infartante reto de altura en "Esto Es Guerra"

¡FUEGO EN EL SET! "Esto Es Guerra" celebró ayer 2900 programas al aire, coincidentemente, para competir con el estreno de la octava temporada de "El Gran Chef Famosos". Para esta batalla por el rating, el reality de América Televisión no tuvo mejor idea que invitar a diversas figuras del canal y sorprendió ver a Ethel Pozo y Tula Rodríguez juntas en el mismo set. Este duelo se "condimentó" en un infartante reto de altura, donde la "Peludita" no tuvo mejor idea que retar a la hija de Gisela Valcárcel y le sacó pica al señalar que ella sería la vencedora. ¿Qué más pasó?

Tula Rodríguez se enfrenta a Ethel Pozo en "Esto Es Guerra"

"El Gran Chef Famosos" estrenaba su octava temporada consecutiva al aire, por ello, "Esto Es Guerra", su principal competencia en el rating, no se podía quedar atrás. Es así que, con motivo de celebración de sus 2900 programas al aire, el reality de América Televisión invitó a su set a diversas figuras del canal.

La consigna de "Esto es Guerra" era clara: malograrle el estreno a "El Gran Chef Famosos", que esta temporada cuenta con grandes figuras como Brenda Carvalho, Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe, entre otros. En esa línea, en el reality de Pachacamac no tuvieron mejor idea que unir todas sus fuerzas y, después de mucho, Ethel Pozo y Tula Rodríguez se vieron las caras en un mismo espacio.

Pese a que se mostraron indiferentes al inicio del programa, por el rating todo vale, por lo cual, la producción ordenó un enfrentamiento entre ambas figuras televisivas. Tula Rodríguez se enfrentó a la hija de Gisela Valcárcel en un infartante duelo de altura, el cual dio como ganadora a la conductora de "Bueno, bonito, bravazo".

Sin embargo, lo "picante" se vivió poco antes de la participación de la "Peludita", quien tenía que superar los casi 4 minutos de tiempo que Ethel Pozo había hecho en la prueba. Previo a su subida a las alturas de Pachacamac, Johanna San Miguel le recalcó a Tula que debía hacer menos tiempo que la conductora de "América Hoy", a lo que ella respondió con un contundente "lo voy a hacer, le voy a ganar. Ya vas a ver".

Esto fue un claro desafío para Ethel Pozo, con quien no tiene una buena relación. El conflicto entre Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez se da por Javier Carmona, y la conductora de "América Hoy", como era de esperarse, tomó partido por su mamá. Por ello, la sorpresa fue grande el día de ayer cuando ambas se presentaron en el mismo set.

¿Qué pasó entre ambas?

Hace algunos años, se rumoreaba que Gisela Valcárcel había vetado de la Teletón a Tula Rodríguez. Esto era muy comentado en redes sociales y en la prensa de "Chollywood", sin embargo, Ethel Pozo se encargó de declarar, en su momento, que todo era falso.

Además, la examiga de Yaco Eskenazi también descartó rotundamente que entre ella y la viuda de Javier Carmona pueda existir alguna amistad, luego del "dolor que nos causó".

"Por respeto a la hija de Tula no quisiera tocar ese tema, no tiene sentido retomar una historia de hace tantos años, pero lo claro es que no soy su amiga y le deseo lo mejor. No soy quién para juzgarla, pero amistad no puede haber por todo el dolor que hubo", indicó Ethel Pozo en aquel momento sobre Tula Rodríguez. ¿Habrá pasado algo en los camerinos de "Esto es Guerra" entre ambas?