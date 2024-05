¿Nueva reina de belleza? Jessica Newton propone a Brunella Horna a participar en el Miss Perú

Brunella Horna decidió dejar las pasarelas de moda para pasar más tiempo con su hijo Alessio. A pesar de esto, Jessica Newton, directora del certamen Miss Perú, la invitó a participar y ser una de las candidatas en el prestigioso concurso de belleza.

Recordando esto, la madre de Cassandra Sánchez visitó el set de 'América Hoy' para presentar a seis candidatas del Miss Perú. Entre ellas se encontraban Tatiana Calmell, Maruxa Salcedo, Sofía Cajo, Wendy Ausejo, Nayaj Gámez y Romina Osorio. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jessica Newton animó a Brunella Horna a participar en el Miss Perú

La madre de Cassandra Sánchez, Jessica Newton, mencionó que Brunella Horna había tenido algunas conversaciones con ella sobre la posibilidad de presentarse al certamen de belleza y le renovó la propuesta en esta ocasión. "Brunella me imagino que algún día tomaras coraje y estarás ahi", resaltó Newton.

La esposa de Richard Acuña respondió que, por ahora, no aceptaría la propuesta debido a que su hijo es muy joven, pero el próximo año podría considerarla con más tiempo y hasta aceptarla. "El próximo año, que mi bebé crezca un poquito más y estoy contigo... mi bebito ahorita tiene cinco meses, tal vez el próximo año... Papá Armando es mi padrino, me empuja un poquito y me manda al ruedo. Tengo que prepararme", puntualizó la popular Brunella Horna frente a la propuesta de Newton.

Las candidatas al Miss Perú 2024

El concurso 'Miss Perú 2024' está agendado para el domingo 9 de junio próximo, y tendrá lugar en el Real Felipe. Este lugar emblemático en Callao, reconocido por su historia y su imponente arquitectura, será el escenario de un evento que promete ser un espectáculo lleno de elegancia, talento y compromiso con la sociedad peruana.

Las candidatas para la edición del 2024 son; Karen Gutiérrez (Amazonas), Wendy Ausejo (Apurímac), Jimena Brendalí (Arequipa), Sabrina Herazo (Áncash), Kassandra Ward (Callao), Nayaj Gómez (Miss Curvy), Sheyla Luna (Cuzco), Mapi Alfaro (Huaraz), Melody Munayco (Ica), Lisset Malca (Jaén), Briggite Oré (Junín), Angie Coronel (Lambayeque)y Jazmín Zarzar (La Libertad).

Se suman; Pamela Adrianzén (Lima Norte), Vallery Melo (Lima Oeste, Fátima Rivas (Lima Región), Alexandra Hayashi (Lima Centro), Vanessa Medina (Loreto), Mayra Cueva (Puno), Gabriela Moncada (Piura), Valeria Velarde (Arequipa Región), Romina Osorio (Tacna) y Celeste Loayza (Tumbes).

Y por el lado de las retadoras están; Nikita Palma, Tatiana Calmell, Giordana Carrillo, Tatiana Merel, Massiel Suárez, Lady Cervantes, Sofía Cajo, Noelia Castagnola, Lisa Salazar y Massiel Suárez.